La Universidad de Sevilla suspende al catedrático condenado por abusos sexuales y le prohíbe el acceso

La Universidad de Sevilla (US) ha decidido este martes suspender de toda actividad académica al catedrático Santiago Romero Granados con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación donde ejerce, tras haber sido condenado a siete años de prisión por abusos sexuales a tres profesoras.

Una vez que la US ha recibido en el transcurso de la mañana de este martes la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 y tras estudiarla, ha reabierto el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, "paralizado como consecuencia de la instrucción" en los juzgados, según han explicado desde la institución.

La US, que ha recordado que fue la que presentó dicha denuncia en los tribunales, no ha tomado esta decisión hasta seis años después de conocer los hechos y cuando el profesor ha sido condenado. La reapertura del procedimiento sancionador se acompaña tanto de "la suspensión cautelar de toda actividad universitaria como de la prohibición de entrar en el edificio", según reza la resolución.

Durante la mañana, la US había elevado una reclamación para que el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla le remitiera con "urgencia" la sentencia con el fin de tomar las medidas, dado que el docente continuaba trabajando en la institución. En este sentido, desde la US mostraban su "estupor" tras conocer la noticia por la prensa. La institución exigía que le fuera notificado el fallo "con inmediatez" dada "la alarma social que ha provocado tras ser difundida por los medios de comunicación antes de que la US, aun siendo parte implicada, la haya recibido".

Cabe recordar que el juzgado, que le impone también una indemnización de más de 100.000 euros a las víctimas, ha declarado responsable civil subsidiaria a la US porque los hechos tuvieron lugar en sus instalaciones.