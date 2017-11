El PSOE llama a Clavijo a corregir el perjuicio presupuestario que sufre Gran Canaria sin marcar líneas rojas

El secretario general del Partido Socialista (PSOE) y vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha ratificado las palabras esbozadas este martes por el presidente insular, Antonio Morales, que ha llamado a los diputados grancanarios a votar en contra de los Presupuestos regionales por el perjuicio que sufre la Isla.

Morales denunció en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria que la Isla redonda ha percibido un total de 120 millones de euros menos que Tenerife en los presupuestos entre 2015 y 2018. Sobre las próximas cuentas, que deberá aprobar el Parlamento y que han sido elaboradas por el Gobierno en minoría de Coalición Canaria (CC), aseguró que mientras Tenerife recibe 154.792.253 euros en inversiones y transferencias de capital, a Gran Canaria le corresponden únicamente 130.644.820 euros.

Torres asegura a Canarias Ahora que, como vicepresidente del Cabildo, comparte “absolutamente” el posicionamiento de Morales. De hecho, espera que los diputados grancanarios de otros partidos - como el PP, que avala las cuentas - secunden el llamamiento.

Respecto a su posición como secretario general socialista, rechaza que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, mantenga posturas contrarias y establezca en algunas cuestiones criterios basados en la población y el territorio, mientras que en otras – como el Fdcan – prime la triple paridad.

El PSOE se abstuvo en la reciente votación sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos presentadas por Nueva Canarias (NC) y Podemos, que fueron rechazadas por CC, el Partido Popular y el Grupo Mixto, lo que supuso que las cuentas continuaran su tramitación.

La portavoz parlamentaria del grupo socialista, Dolores Corujo, explicó durante la sesión plenaria que la intención del PSOE es "cambiar el rumbo" del Ejecutivo regional, pero "no frenarlo". Por otro lado, aseguró durante su intervención que no le gustan los presupuestos y abogó por introducir cambios a través del trámite de enmiendas.

Torres sostiene que si las cuentas autonómicas no recogen los reajustes que “entendemos que son de justicia” en distintas áreas como políticas sociales, educación o sanidad, “votaremos en contra”.

El dirigente socialista no marca una línea roja sobre la cifra que, a su juicio, debería percibir Gran Canaria respecto a Tenerife y señala que la obligación del Gobierno de Canarias pasa por corregir sus inversiones para tener un reparto equilibrado entre las islas, atendiendo a cuestiones objetivas. “Lo que hemos visto es que, según le interesa, eso se lo salta a su modo”, apostilla.

“Ha habido un desequilibrio en los tres últimos años en una isla frente a otra y creo que el Gobierno de Canarias tiene la obligación de reequilibrar” expone Torres, quien considera que el modo de conseguir el consenso parte por llegar a un acuerdo con los siete cabildos. “Cosa que no se ha hecho”, puntualiza.

Un desequilibrio sustentado por el propio PSOE durante los dos primeros años de la actual legislatura, cuando seguía vigente el pacto con CC. Preguntado al respecto, el recientemente nombrado secretario general de los socialistas reconoce ese hecho, pero argumenta que al pasar a la oposición la situación es “totalmente distinta”. En la actualidad, las iniciativas del Gobierno nacionalista en minoría han pasado a encontrar el cobijo del PP y del Grupo Mixto, que conforma la Agrupación Socialista Gomera.

El grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria elevará al pleno que se celebrará el viernes en la Corporación insular una moción en la que demandará al Ejecutivo regional partidas económicas que estaban comprometidas y que no aparecen en los presupuestos, destinadas a dos centros de atención a menores. Así mismo, prepara una moción sobre los desequilibrios detectados entre las inversiones de Tenerife y Gran Canaria.

Otra de las demandas del PSOE pasa por una rebaja fiscal que no deje fuera a las personas que no hacen la declaración de la renta y que “son la mitad de la población, que no cobran 14.000 euros al año”. “Si eso no se corrige, repito, nuestro voto será contrario a los presupuestos”, concluye.