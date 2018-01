El presidente del Cabildo de Tenerife asegura que la reforma electoral "no es una preocupación de la gente"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado que "no es una preocupación de la gente la reforma electoral" pues, según ha dicho, cuando va por la calle no le preguntan por esta cuestión sino por el desempleo, la dependencia o las listas de espera sanitaria.



Carlos Alonso, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que "estar todo el día llenando hojas de periódico" con declaraciones respecto a la reforma electoral hace parecer que la clase política está en sus propios intereses y no en los que le interesa a la ciudadanía.



Sobre la propuesta de reforma electoral pactada por PSOE, PP, Podemos y NC y que ha rechazado su partido Coalición Canaria (CC), el presidente del Cabildo tinerfeño ha opinado que esta sugerencia aumenta el gasto político al aumentar el número de diputados en diez.



Además, habría que hacer obras en el Parlamento para aumentar el hemiciclo, ha alertado Alonso, quien cree que "la gente en general" no está de acuerdo con ampliar los escaños.



A su juicio, esta propuesta tensa las relaciones entre islas, no solo entre las periféricas y capitalinas, sino también entre Tenerife y Gran Canaria, pues, según sus cálculos, la primera isla tendría, en la mayor parte de los casos, un diputado más porque tiene más población.



"Esto va a aumentar la tensión entre Tenerife y Gran Canaria porque Tenerife va a tener más diputados en el Parlamento", ha aseverado, al tiempo que ha comentado que esta reforma electoral no es prioritaria y aumenta los problemas.



No obstante, ha admitido que se debe de trabajar en una reforma "si es consensuada", a pesar de que, ha insistido, no es la prioridad del Gobierno.