El Consejo Asesor de la Memoria Histórica recomienda no exhumar de momento la fosa común de Vegueta

El Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Las Palmas de Gran Canaria recomienda que, de momento, no se lleve a cabo la exhumación de la fosa común del cementerio de Vegueta. Tras analizar dos informes, ha llegado a la conclusión de que estos documentos no eran concluyentes y considera que habrá que esperar a que lleguen nuevas investigaciones que aporten información más detallada de dónde pueden encontrarse exactamente las víctimas del franquismo. No obstante, el concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento capitalino, Sergio Millares, insiste en que "no se cierra la puerta" y llama a la "unidad" de las organizaciones que luchan por la memoria histórica.

Este órgano, que sólo tiene función de recomendar, ya que la última palabra sobre el asunto la tiene el Gobierno municipal, ha estudiado un informe elaborado por la asociación estatal ARDF Desaparecidos, partidario de abrir la fosa y otro del Foro Estatal de la Memoria Histórica, que no opta por esta vía.

Millares señala que van a dejar el tema abierto y seguirán investigando si hay nuevos datos que determinen el lugar exacto donde se encuentran los restos mortales de los represaliados del franquismo. Según la información recopilada hasta ahora, en el cementerio hay un cuadrante con 28 fosas y se cree que la del alcalde de San Lorenzo y la del sindicalista Francisco González se encuentra en una de las 28, pero "no sabemos en cuál está exactamente", apunta."Creemos que están en la fosa número dos del cuadrante número cinco", pero insiste en que no es un dato preciso.

El concejal asegura que entiende el dolor de las víctimas, pero "sería una irresponsabilidad tomar la decisión de exhumar sin pruebas concluyentes y hay que seguir investigando", subraya.

Millares también señala que en el cementerio se va a colocar un monumento en homenaje a las víctimas del franquismo, pero que no se pondrá sobre la zona donde se cree que se encuentran las personas que fueron fusiladas para facilitar que en un futuro se pueda abrir la fosa.

Dos asociaciones denuncian la "falta de información"

Hay familias que llevan años reivindicando la apertura de esta fosa. Un reclamo abanderado principalmente por la plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo. El portavoz de la primera, Francisco González Tejera, ha sido muy crítico con la gestión del asunto y reprocha que no se le haya comunicado aún la decisión del Consejo formalmente.

González es nieto del sindicalista fusilado de San Lorenzo con su mismo nombre y ha asegurado en más de una ocasión que a su padre Diego, de 90 años, le gustaría recuperar los restos de su padre antes de morir.

Ambas asociaciones no descartan ir a los Tribunales si finalmente el Consistorio decide no abrir la fosa, puesto que consideran que se podría estar incurriendo en un delito de "prevaricación, al no informar a las familias de dicho proceso y al dilatar en el tiempo este acto de justicia histórica", subrayan.

Además, rechazan la colocación de un monumento sobre la fosa, sin que esta se haya abierto. En este sentido, aluden al informe elaborado por la ARDF Desaparecidos que concluye la viabilidad de la exhumación y recuerdan que esta asociación estatal ofrecido hacer los trabajos de manera gratuita.