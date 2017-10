"Puigdemont tiene que escuchar"

Apenas pasan cinco minutos desde que contactamos con su jefe de prensa hasta que Alex Ramos aparece al otro lado del teléfono. El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana da las gracias y recuerda que no siempre consiguen tener eco en los medios de comunicación.

Hoy, su convocatoria ha llenado las calles de Barcelona con cientos de miles de personas que han reclamado la unidad de España. La conversación telefónica arranca en ese punto, en las consecuencias previstas tras la manifestación.

¿Cómo cree que reaccionará Puigdemont a lo sucedido este domingo en las calles de Barcelona?

Puigdemont es una persona que dice desde pequeñito que era independentista. Pero no está solo, ¿verdad?. ¿O es que solo es el presidente de una parte de los catalanes? Creo que tiene que escuchar. Nos tiene que tener en cuenta porque el futuro es compartido.

¿Cómo cree que ha recibido el mundo independentista el resultado de esa manifestación?

No nos han tenido en cuenta hasta ahora. No existíamos. Hoy hemos dicho 'basta'. Han querido estigmatizarnos diciendo que los manifestantes venían del resto de España pero le puedo decir que el 90% éramos catalanes.

¿Quién y por qué decidió encargarle a Vargas LLosa la lectura de un discurso?

Vargas Llosa ha hecho su discurso, pero nuestro mensaje ha sido coral y han hablado más personas. Queríamos darle la palabra a mucha gente y hemos considerado que era una buena idea darle la voz a un prescriptor, Premio Nobel de Literatura y que vivió aquí cuando Barcelona era la capital mundial de la edición en castellano.

¿Se consensuaron las palabras de Vargas Llosa con la dirección de SCC?

A nosotros el detalle y la fiscalización de lo que iba a decir no nos parecía pertinente. Si confías en una persona y, además, traes a otras para que equilibren... Vargas LLosa es una persona de un sector y por eso hemos invitado a otras personas de otros sectores.

¿Hubiera preferido que Vargas Llosa no hubiera llegado a Barcelona acompañado del portavoz del Partido Popular?

De qué manera ha llegado el Sr. Vargas Llosa no es asunto nuestro. No le hemos preguntado cómo vendría ni con quién. Nosotros somos plurales y respetamos la soberanía de cada partido pero no entramos en el debate del eje ideológico. Lo único que queremos es sentirnos catalanes y españoles.