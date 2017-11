Puigdemont, dispuesto a ser candidato en las elecciones del 21D desde el extranjero

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista en la televisión pública francófona RTBF que está dispuesto a ser candidato para las próximas elecciones del 21 de diciembre incluso aunque tenga que hacer campaña desde el extranjero.

Puigdemont ha defendido que quiere que las elecciones de diciembre se desarrollen "con las condiciones más normales posibles": "Con un gobierno en la cárcel las elecciones no van a ser neutrales e independientes, normales", ha dicho el expresident.

Al ser preguntado por si está dispuesto a concurrir a las elecciones autonómicas incluso desde el extranjero, Puigdemont ha respondido con un "claro", para después plantear que no es problema llevar a cabo la campaña electoral desde Bélgica porque estamos en "un mundo globalizado".

De esta forma, el expresident ha defendido que el Gobierno que él representa es el "legítimo" en Catalunya y que debe "haber una continuidad" que le permita "expresar al mundo lo que pasa realmente en España".

Puigdemont ha dicho en la entrevista que no "ha huido" de la justicia y que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa: "No he huido, pero es imposible prepararse bien" (para la defensa), ha manifestado.

En cuanto a su situación en Bélgica pese a haber sido citado por la Audiencia Nacional para declarar por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, Puigdemont ha afirmado que no rehúye la justicia, sino que quiere comparecer "ante la verdadera, no la Justicia española", en alusión a su disposición a colaborar con las autoridades judiciales belgas si se cursa una orden de detención europea.