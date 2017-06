Panxo (Zoo): "Nuestras canciones reflejan el sentimiento de la gente que ha sufrido el Partido Popular y la censura cultural en Valencia"

En las fiestas del barrio madrileño de Moratalaz, uno de los grupos invitados fue el valenciano Zoo. José Antonio González de la Rosa, presidente de los populares de Moratalaz, denunció que llevar un grupo de música que canta en catalán en las fiestas del distrito era "una clara provocación". Por su parte, OKdiario apoyaba la opinión de los populares diciendo que el grupo "sólo canta en valenciano y que una de sus canciones más conocidas dice: 'Que no será por ganas de ponerles una bomba'. El concierto de Zoo fue un éxito de público, y cuando terminó se hicieron una foto con los asistentes aguantando un cartel donde se podía leer: "Inda, gracias por la promo" (refiriéndose a Eduardo Inda, director de OKdiario). Lejos de la polémica, Zoo quita hierro al asunto, y como nos explica su cantante, Toni Sánchez (Panxo), continuarán llamando a la resistencia del pueblo valenciano y el respeto a su identidad. Éste, de hecho, vuelve a ser, con más intensidad en relación con el disco anterior, Tempestes que vénen del sud, la línea maestra de Raval. Y todo servido con una música contundente en que los aires de rap, reggae y ritmos tropicales no sólo enganchan sino justifican plenamente la expectación desatada por este nuevo trabajo que recientemente ha visto la luz.

Eduardo Inda y su diario os han hecho una buena promoción. ¿Se ha ganado un puesto de honor dentro del colectivo Zoo?

Por suerte somos un colectivo cerrado -ríe- y hemos intentado que no se sumara. No nos ha hecho ningún favor. En todo caso el periodismo de baja categoría moral. Somos un grupo de amigos que hacemos canciones. Que el diario de este señor quiera perjudicarnos demuestra que estamos rodeados de incompetentes.

Sois un grupo que canta en valenciano y llena salas en todo el Estado. ¿Cantar en catalán en Madrid es una provocación?

Obviamente no, pero desgraciadamente hay gente que lo piensa. Está en nuestras manos cambiarlo. No somos políticos ni queremos serlo pero continuaremos haciendo lo que nos gusta con la lengua que pensamos, disfrutamos y soñamos.

Vuestras letras hablan mucho del pasado franquista y de su sombra alargada...

Llevamos 40 años de democracia o seudo democracia y el franquismo sociológico sigue. Sólo hay que comprobar el papel que juega la extrema derecha, con qué permisividad actúan ciertos colectivos y, al contrario, como se condenan los colectivos que forman parte de la izquierda transformadora.

Dos años de condena a César Strawberry por unos tweets, tres años al rapero Valtònyc por sus letras. ¿Tenéis miedo de sufrir algún tipo de censura?

Zoo no es el grupo que está más expuesto, nuestras letras no son explícitas, tampoco susceptibles de ser juzgadas pero nunca se sabe. Si pasa pensaremos que se ha dado un paso más en la pérdida de credibilidad de esta democracia, el sistema judicial y la libertad de expresión. Nos solidarizamos con los compañeros que están siendo juzgados o procesados. Recemos para que no nos pase a nosotros.

Con solo dos discos Zoo sigue ganando adeptos allí donde van

Podemos decir que os creasteis a la sombra del PP, una sombra que lo invisibilizaba todo. ¿Ha tenido relación con la explosión de grupos en Valencia los últimos años?

La superioridad aplastante del PP en resultados electorales acabó cristalizando en la creación de grupos muy importantes, sin ningún eco mediático. La bola se ha ido haciendo más y más grande y esta realidad ya no se puede ignorar.

Con un solo disco, Tempestes que vénen del sud, hicisteis 96 conciertos por todo el Estado en menos de dos años. La nueva gira de Raval acaba de empezar con varias fechas y entradas agotadas. ¿Como se explica el fenómeno Zoo?

Hemos sido constantes, todo ha ido muy rápido, y exigió una respuesta del grupo. Teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Hemos trabajado mucho y hemos sido capaces de ocupar el espacio que dejaron, con su disolución, Obrint Pas y La Gossa Sorda. También hemos ocupado un espacio a nivel estatal poco cubierto estilísticamente, la mezcla de electrónica con un mensaje político transformador. Humildemente hemos aportado algo nuevo y ahora estamos donde estamos.

Raval es vuestro segundo trabajo y 'raval' es, sobre todo, periferia. ¿Qué debemos esperar de este trabajo?

Es un disco mucho más coral donde todos hemos aportado nuestro granito de arena. Somos los mismos integrantes desde hace dos años y nos ha permitido consolidar el proyecto. Las letras son más agridulces, en consonancia con los dos o tres años de gobierno del cambio. Es cierto, hemos echado al Partido Popular pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que cambiar las cosas va más allá de echar a un partido del gobierno. El cambio nos ilusionó mucho pero ha sido un paso pequeño y tímido respecto el cambio que anhelamos.

Vamos, que el cambio de gobierno no ha llevado un estado de ánimo diferente...

Nuestro entorno así lo transmite. Nuestras canciones reflejan el sentimiento de la gente que ha sufrido el Partido Popular, la censura cultural y las desigualdades en Valencia.

¿Como veis el proceso de independencia de Cataluña? ¿Es positivo por Valencia o puede ser contraproducente?

Somos ocho personas con sensibilidades muy diferentes respecto al proceso catalán. Tenemos muy claro que somos demócratas y el pueblo debe decidir. Es una oportunidad muy bonita para construir algo nuevo y acabar con el régimen del 78. Como valencianos no sabemos si nos acabará repercutiendo a la larga. Lo vemos como una oportunidad para Cataluña y también para España para transformar muchas cosas. El 1 de octubre estaremos tocando en Catalunya y deseamos que todo transcurra con normalidad, como debe ser en un país democrático.