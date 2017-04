La CUP critica los "cálculos partidistas" de David Bonvehí y el PSC afea su "doble discurso"

Lluvia de críticas para el responsable de organización del PDECat, David Bonvehí, tras las grabaciones reveladas por Catalunya Plural en que abría la puerta a presentar un candidato "autonomista" en caso de fracaso del proceso soberanista. La CUP, el socio parlamentario del Govern de Puigdemont, ha cargado este jueves contra los "cálculos partidistas" de Bonvehí. Por su lado, el PSC ha avisado al PDECat de que "no es bueno tener doble discurso" sobre el modelo de Estado.

"No es tiempo ni de dudas ni de actitudes derrotistas ni de cálculos partidistas. Los que no lo entiendan, mejor dejen paso", ha valorado la diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Boya. "Los escoceses no se volvieron autonomistas con la victoria del NO en el referéndum. Han ido a por el segundo [referéndum]", ha abundado la diputada a través de su cuenta de Twitter.

no és temps ni de dubtes ni d'actituds derrotistes ni de càlculs partidistes. Aquells q no ho entenguin, millor deixin pas — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 13 d’abril de 2017

Por su lado, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha advertido al PDECat de que "se tiene que tener siempre el mismo discurso, en público y en privado". Para Illa, mantener un doble discurso "no es bueno para nadie, ni para la política ni para los ciudadanos de Catalunya ni para la propia persona que lo hace". Illa ha añadido que los socialistas siempre han pensado que "el proceso secesionista no va a ningún lado" y que ellos plantean una reforma federal de la Constitución que deberían acabar votando los catalanes.

Desde Ciutadans, el diputado en el Parlament Fernando de Páramo ha considerado que "entre mentiras y mentiras a los políticos separatistas se les escapa alguna verdad". Asimismo, ha considerado que las grabaciones de Bonvehí demuestran que los políticos independentistas "en privado dicen que habrá elecciones pero en cambio públicamente hablan de repetir el 9-N". "La única salida son nuevas elecciones en Catalunya", ha zanjado De Páramo en declaraciones al programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

En la misma línea se ha expresado el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que ha asegurado que los dirigentes del PDECat, cuando "se reúnen entre ellos", saben que el referéndum no se hará. Albiol ha instado al al PDECat a preguntarse por qué "hace cinco años CDC era el partido de referencia del catalanismo y ahora se ha convertido en la marca blanca de ERC"

Bonvehí, en una comida celebrada el pasado 31 de marzo con miembros de su partido, apuntó tres finales para el proceso soberanista: que termine bien, ir a nuevas nuevas elecciones catalanas antes de que acabe "en medio de la vorágine" o que, por contra, acabar siendo "un desastre", en cuyo caso, el PDECAt se debería adaptar abandonando las tesis independentistas eligiendo un candidato "autonomista".

En la comida mantenida con un grupo de electos de su comarca, Bonvehí remarca la necesidad de moderar su discurso y la apuesta por Santi Vila para Barcelona. En los audios revelados por este diario, el coordinador del PDECat también opina que el partido no puede ser "más radical que Esquerra o la CUP" y que "muchos votantes de Duran [Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de la extinta Unió] de buena fe tienen que votar" al PDECat.