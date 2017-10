El partido de Puigdemont le pide frenar la declaración unilateral el lunes: "Las prisas pueden estropear el sueño"

Petición a Puigdemont para frenar la declaración de independencia este lunes por parte de su propio partido, el PDeCAT, que a la vez es el sector más moderado del independentismo. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y el conseller de Empresa, Santi Vila, han valorado este viernes que la prioridad en este momento es la mediación entre Generalitat y Gobierno y han pedido aparcar la proclamación inmediata de la independencia, aunque sin renunciar a ella.

En una entrevista en la cadena SER, Pascal ha evitado responder si el lunes habrá declaración de independencia, pero ha dado entender que, si fuera por ella, no. "El 1-O nos vincula, pero hay que hacer las cosas bien", ha dicho Pascal. En otras palabras: sí a proclamar la independencia, pero no este lunes.

Pascal ha hecho hincapié en que "la fotografía que salga" del Parlament no puede parecerse a la imagen de división de la Cámara del pleno en que se aprobó la ley del referéndum. Así, ha abogado porque en los próximos días no se "disuelva la complicidad" entre los independentistas y la ciudadanía que se indignó por las cargas policiales del domingo. "Tenemos que intentar no perder ni expulsar a nadie", ha añadido.

La coordinara general de los neoconvergentes ha recalcado en varias ocasiones que su partido quiere "garantizar que la independencia sea efectiva", un objetivo que, sin embargo, no ha ligado a declarar la independencia el lunes. Por todo ello Pascal, al igual que Vila, ha situado la mediación entre Generalitat y Gobierno como la prioridad a corto plazo, y ha mostrado toda la predisposición al diálogo del Govern, aunque también han criticado que, a día de hoy, el PP haya cerrado la puerta a una mediación entre Ejecutivos.

Por su lado, Vila ha reiterado en RAC-1 el freno a la declaración de independencia inmediata que hizo este jueves en un artículo en el diario ARA. "El referéndum nos obliga, pero tenemos que reflexionar sobre si las prisas pueden estropear el sueño", ha aseverado el conseller de Empresa. Vila, que en la crisis de Govern de julio se situó como uno de los consellers más fieles a Puigdemont, se desmarca así del sector más independentista del partido y del Govern.

"Primero tenemos que serenarnos y acordar, si se me permite, un alto al fuego, no tomar decisiones irreparables en los próximos días. La suspensión de la autonomía o las detenciones tensionarían al país y polarizarían la situación. Hay que serenarse, firmar una especia de tregua que nos permita un movimiento de serenidad, de moderación", ha afirmado Vila.