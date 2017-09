Revés a la campaña publicitaria del Govern para el 1-0: los grandes medios no quieren emitirla

El artículo 10 de la ley del referéndum, aprobada esta semana en el Parlament, establece que la Generalitat impulsará una campaña institucional para informar de la celebración de la consulta e incentivar la participación. Además, deja claro que no podrá fomentar el apoyo del 'sí' a la independencia. Literalmente señala que las administraciones públicas deberán mantenerse neutrales y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones.

El objetivo, parafraseando uno de los mensajes más reiterados por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es que el 1 de octubre se vote "como siempre". Pero es evidente que, si llega a realizarse, el referéndum no podrá ser como unas elecciones convencionales. De ahí que el Govern, entre las muchas dificultades que tendrá que solventar, se ha encontrado con una no menor: los grandes medios, por convicción o temor, no quieren difundir la campaña de la Generalitat.

Primero, el Ejecutivo catalán lanzó hace dos días un spot de solo unos segundos, y en la noche del miércoles desveló el anuncio completo a través de redes sociales. El mensaje es explícito: "Ahora más que nunca, el futuro de Catalunya está en tus manos. Participa. 1 de octubre, referéndum".

El Govern adelanta que también lo emitirán TV3 y Catalunya Ràdio y confía en que lo difundan algunas cabeceras digitales próximas al independentismo. Fuentes del Ejecutivo reconocen a eldiario.es que no será suficiente y que necesitarán un mayor eco. "Habrá que rediseñar la estrategia, publicitarla más en la calle y a través de Internet".

Hace más de un mes, el Ejecutivo publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) un anuncio genérico sobre una campaña institucional destinada a fomentar el civismo. Carat, que se presenta como la primera agencia de medios de Catalunya, y que se ha encargado de suculentas campañas del Govern como la destinada a captar turismo a través de anuncios en medios internacionales, ganó el concurso. Pero, según explican fuentes del Ejecutivo, la empresa alegó "dificultades" y se retiró.

Desde el departamento de Presidència, la competente en estas contrataciones, se contactó entonces con Focus, la empresa finalista en el concurso. Esta, añaden en el Ejecutivo, empezó a contactar con algunos medios para impulsar la campaña y finalmente ha optado también por renunciar. Así el lunes Presidencia, a través de la secretaría de Difusión y Atención Ciudadana, publicó un nuevo concurso "con carácter de urgencia" y que, según Europa Press, ha sido declarado desierto.

En la Generalitat admiten que, aunque no se reconozca públicamente, el motivo no es otro que el miedo a que la justicia actúe contra aquellos que participen en la difusión de los anuncios y contribuyan a promocionar el referéndum. Tal vez razones no les falten porque la Fiscalía ya está investigando si el primer spot, de unos pocos segundos y en el que ni aparecía la palabra referéndum, puede ser considerado como un delito de desobediencia a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

Haya o no referéndum, habrá campañas. Porque, además de la que intenta hacer la Generalitat, partidos como el PSC han iniciado la suya para instar a la abstención.