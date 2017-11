Santi Vila alega ante la Audiencia Nacional que intentó convencer a Puigdemont para no votar la DUI

Ni rebelión, ni sedición, ni malversación. El exconseller de Empresa, Santi Vila, en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros, ha alegado ante la Audiencia Nacional que no ha cometido ninguno de los delitos por los que está investigado junto al resto de los miembros del Govern cesados por el 155. Uno de los puntos clave de su defensa, a diferencia del resto de exconsellers, es el hecho de que Vila rechazó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), oposición que lo llevó a dimitir un día antes de que se votará en el Parlament.

La defensa de Santi Vila, representado por el letrado Pau Molins, ha presentado este jueves sendos recursos contra el auto de la magistrada Carmen Lamela por el que aceptó la querella de la Fiscalía y por el auto que decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Vila pagó esa cantidad el pasado viernes tras pasar una noche en la cárcel.

En su recurso, Vila alega que "es público y notorio" que intentó "convencer por todos los medios posibles a su alcance" a Puigdemont para que la DUI no se votara en el Parlament, y que también "trató de mediar" entre la Generalitat y el Gobierno central.

Por este motivo, su abogado argumenta que en el caso de Vila ni se da el elemento de alzamiento violento propio del delito de rebelión ni tampoco la finalidad de declarar la independencia de Catalunya que sostiene la Fiscalía en su querella.

"Todas las actuaciones del conseller Vila tras el 1-O intentaron justo lo contrario de lo que exige la modalidad de rebelión, esto es, la declaración de independencia", abunda el recurso, que pide el archivo parcial de la causa al no ser competente la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de rebelión y sedición.

Sobre el delito de malversación y la fianza impuesta de 6,2 millones a Vila y todos los exconsellers, afea a la magistrada que en su auto "no dice absolutamente nada acerca de qué motivos se toman en consideración para imponer a los querellados una fianza tan sumamente gravosa".

Recuerda el recurso que las finanzas de la Generalitat están intervenidas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que no se destine ni un euro público al referéndum. Y si no fuera suficiente con la intervención estatal, el recurso señala que se ha aportado a la causa un certificado de la interventora de la Generalitat por el que se confirma que las partidas para el referéndum de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum no se han usado.

El "único hecho", a criterio de la defensa, por el que se podría investigar a Vila, sería su firma del decreto de convocatoria del referéndum del pasado 6 de octubre ya que el exconseller no es diputado y por lo tanto no participó en la votación de la DUI. Sobre el decreto, el recurso expone que "la convocatoria ilegal de un referéndum" se abolió del Código Penal en 2005, y que en cualquier caso, "nada tiene que ver" con el delito de rebelión.

"No se conocen manifestaciones del señor Vila alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades o a sus agentes", concluye la defensa.