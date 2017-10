El portavoz del PP pide la retirada inmediata de una pancarta en el ayuntamiento de Santiago a favor del diálogo

El portavoz del PP en Santiago de Compostela, Agustín Hernández, ha solicitado la retirada inmediata de una pancarta colgada en el ayuntamiento de la ciudad a favor de la iniciativa ciudadana "#Parlem".

Hernández ha usado su cuenta de twitter para solicitar "la retirada inmediata" de las banderas colocadas por el gobierno municipal con los lemas principales de la concentración de este sábado.

Es un edificio público. No es de recibo que @compostelaberta crea que es su "cortijo". Retirada inmediata pic.twitter.com/fvfEaRNCxa — Agustín Hernández (@Agustin_Stgo) 6 de octubre de 2017

En declaraciones a eldiario.es, Hernández ha justificado su disconformidad con el partido responsable de colgar estas banderas, "por no haber contado con el resto de formaciones en la toma de la decisión".

"Compostela Aberta ha colocado esta pancarta de forma unilateral. A mí no se me ha consultado nada, y tampoco ha sido un tema que se haya tratado en Pleno ni comentado a los respectivos portavoces. Por eso estoy en mi derecho a mostrar mi disconformidad con esta acción, porque no representa la opinión de todos los partidos políticos", ha subrayado el portavoz del Partido Popular.

Respuesta del alcalde de Santiago

Según el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, "resulta sorprendente que al portavoz del PP en el ayuntamiento, la palabra hablemos, le resulte una provocación subversiva. Eso lo retrata".

En declaraciones a eldiario.es, Noriega asegura que "hay un acuerdo plenario que solicita, entre otras cosas, vías de diálogo entre Cataluña y el Estado".