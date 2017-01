Ada Colau tornaria a guanyar les eleccions amb registres similars als de fa un any i mig

Els estires i arronsa amb l'oposició des d'un govern en minoria –tot i el pacte amb el PSC– passen factura a BComú, però no tanta. Segons l'últim Baròmetre Semestral, una enquesta elaborada pel mateix Ajuntament amb preguntes a 800 barcelonins, la formació d'Ada Colau tornaria a imposar-se en unes hipotètiques eleccions (si es celebressin ara) amb el 15,1% dels vots, una dècima menys que el resultat que la va portar a l'alcaldia al maig de 2015.

Si bé és cert que la formació no perdria la posició al consistori, els números de l'estudi penalitzen el partit de Colau en els últims sis mesos. L'última enquesta municipal va situar la intenció de vot a BComú en els 17,9 punts.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha suavitzat la davallada de la seva formació al·legant que la resta de partits també havien vist afeblits els seus resultats. Tot i que el baròmetre senyala una tendència generalitzada de tots els partits a perdre vots, les formacions més damnificades són BComú i CiU (recollida al baròmetre com a PDECat).

D'aquesta manera, Convergència es quedaria amb el 5,8% dels vots, perdent un 16,37%, respecte als 22,17% obtinguts fa un any i mig. Per la seva banda, el soci de govern de Colau, el PSC, obtindria un 5% dels vots; vuit dècimes menys que a les eleccions i cinc menys que al maig passat. Per baix, les coses seguirien més o menys igual: Ciutadans igualaria els seus resultats respecte al baròmetre anterior (4,4%), única formació que ni puja ni baixa; la CUP es quedaria amb el 2,9%, en descens; i el PP acumularia el 1,3% de la intenció de vot.

En el segon lloc del plenari se situaria Esquerra, amb un 11,9% del vots. ERC tindria quatre dècimes menys que el maig però, per contra, 5,3 punts més que a les eleccions. L'amenaça dels republicans en unes hipotètiques eleccions ha servit perquè el seu líder, Alfred Bosch, hagi tret pit davant dels resultats aquest mateix dimecres. "A ulls de la ciutadania, es confirma que som l'única alternativa a Colau", ha dit Bosch, que es manté com a líder municipal més ben valorat –juntament amb Xavier Trias i per sobre de Colau– amb una puntuació de 5,3 (sobre 10).

Tot i això, l'enquesta, realitzada entre el 21 de novembre i el 9 de desembre –inici del procés d'estancament en les converses amb l'oposició i que ha portat a l'alcaldessa a una qüestió de confiança de per aprovar els pressupostos– i amb un marge d'error del 3%, manté les bones valoracions pel que fa a les polítiques del govern. Un 66,2% dels veïns de Barcelona aproven la gestió del govern de la ciutat, amb una percepció en positiu molt superior en comparació a les polítiques de la Generalitat o de l'Estat.

Més d'un 40% de persones qualifiquen de bona o molt bona la gestió de Colau. Cal destacar que l'enquesta es polaritza en aquest sentit, ja que també creix el número de persones que creu que la ciutat està pitjor que fa sis mesos.

El turisme i la contaminació, preocupacions incipients

Pel que fa a altres índexs del Baròmetre Semestral, la preocupació per l'atur perd força –dels 24,6 punts passa als 17,6– i en guanya el conflicte en relació al turisme com a problema de ciutat. El turisme, repte primordial del govern de Colau, se situa per primera vegada en els llocs destacats de l'enquesta municipal, amb el 11% de mencions. "L'any 2011 l'atur tenia el 30% de mencions i el turisme, en canvi, només un 1%", ha recalcat Pisarello.

En aquest baròmetre s'ha introduït també una pregunta –segons ha explicat el consistori– sobre la contaminació, com ja es va fer amb la qüestió dels refugiats en l'anterior. En aquest sentit, Gerardo Pisarello, ha destacat que hi ha un consens "molt fort" que existeix un problema a la ciutat pel que fa a la contaminació.

"Barcelona reconeix que hi ha una emergència climàtica molt importat i que això és vist com un problema de salut pública", ha dit Pisarello, que ha assegurat que aquest fet preocupa un 80% de les persones de la ciutat. Segons el tinent d'alcaldia, el baròmetre també mostra que hi ha acord sobre què fer: el 70% de ciutadans vol mesures per reduir la contaminació amb l'ús compartit dels cotxes o límits a determinades zones a la ciutat.