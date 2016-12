Concentracions en desenes de poblacions catalanes en suport al regidor de la CUP detingut

Desenes de poblacions catalanes han celebrat aquest dimarts al vespre concentracions de suport a Joan Coma, el regidor de la CUP de Vic investigat per incitació a la sedició. Coma ha estat detingut aquest dimarts i aquest dimecres passarà a disposició del jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno.

Les concentracions més nombroses han tingut lloc a Barcelona ia Vic, la població on viu Coma. Representants de BComú com Gala Pin o Jaume Asens i diputats de JxSí, com Eduardo Reyes, han acudit a la convocatòria de la plaça de Sant Jaume de la capital catalana, que ha congregat unes tres-centes persones. Fins a Vic s'han traslladat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la diputada de la CUP, Anna Gabriel.

L'Audiència Nacional investiga Coma per un presumpte delicte de "incitació a la sedició" per donar suport en un ple a la declaració d'inici del procés d'independència del Parlament del 9 de novembre de l'any passat. Coma va plantar al jutge Ismael Moreno el passat 24 d'octubre, quan estava citat a declarar, cosa que ha portat a l'ordre de detenció.

Moment de lectura del manifest en suport a Joan COma a Barcelona ©SANDRA LÁZARO

En totes les poblacions s'ha llegit un manifest de suport, encapçalat per les paraules que Coma va pronunciar en el ple i per les que està investigat. En aquell discurs, Coma va instar a "deixar de supeditar les nostres decisions a les institucions espanyoles, especialment un Tribunal Constitucional deslegitimat". "Per fer la truita s'hauran de trencar els ous", va afegir.

El manifest llegit aquest dimarts també critica l'Estat per "pretendre anul·lar i perseguir la llibertat d'expressió dels representants electes". En una gravació difosa després de la detenció, el mateix Coma ha donat les gràcies pels suports que ha rebut i ha assegurat que està "tranquil i molt serè".