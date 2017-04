Domènech preveu que els partits integrants dels 'comuns' puguin dissoldre les sigles el 2019

El portaveu del partit dels 'comuns', Xavier Domènech, aspira que la nova formació sigui prou sòlida després de les eleccions municipals de 2019, i que llavors, els partits que l'integren –BComú, ICV, EUiA i Equo– estiguin prou integrats com per dissoldre les seves sigles si ho consideren oportú. Domènech, en una entrevista a Europa Press, ha situat l'any 2019 com una "data clau" per al partit.

Després de l'assemblea fundacional que els comuns van celebrar el passat dia 8 d'abril, Domènech ha explicat que la propera fase per per desplegar-se territorial i sectorialment. "Si ens constituïm bé, com un nou tipus de partit més pensat com a projecte sociopolític que com a partit clàssic i els resultats electorals són bons, 2019 és un data clau", ha asseverat.

La primera cita del nou partit d'Ada Colau és l'Executiva d'aquest dimarts a la tarda, en la qual decidiran el nom concret dels càrrecs, es començarà a treballar en l'organigrama i s'abordarà el procés de decisió del nom del partit. Sobre les sigles de la nova formació, Domènech ha dit que els comuns obriran un procés participatiu per triar-les abans de l'estiu.

A l'executiva d'aquest dimarts es posaran algunes propostes sobre la taula, tot i que encara hi ha temps perquè es presentin noves propostes. "Jo em trobo còmode amb diversos noms com 'Catalunya en Comú' i 'En Comú Podem'", ha dit Domènech, que ha rebutjat el nom dels 'comuns' "perquè així ja se'ns diu i se'ns quedarà de forma popular".

Paral·lelament al nom, l'Executiva abordarà el debat del desplegament territorial i organitzatiu per articular l'espai i per aconseguir una representació en el territori, cosa que els comuns volen aconseguir en un termini d'entre sis mesos i un any, depenent dels processos electorals.

Domènech ha assegurat que en l'assemblea del 8 d'abril molta gent va ser conscient que els grans debats i les grans decisions es faran al nou espai, i ha sostingut que si la direcció de Podem Catalunya, liderada pel seu secretari general, Albano- Dante Fachin, hagués volgut participar, s'haurien trobat "còmodes i plenament integrats" en el nou subjecte polític.

Preguntat per si creu que la direcció de Podem acabarà entrant en el nou espai, ha sostingut que per entrar "ha d'haver voluntat d'entrar" i si constaten que així és, es trobarà el mecanisme. No obstant això, avisa que el projecte polític ja ha escollit als seus organismes, q ue el projecte ja comença a caminar i que no estan disposats a formar una coalició electoral com ha proposat Fachin.