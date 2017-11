Trabajadores de Adif piden que el Ayuntamiento de Talavera se sume al ‘Pacto por el Ferrocarril’

Cerca de un centenar de trabajadores pertenecientes al Comité de Empresa de Adif Toledo, así como representantes de PSOE y Ganemos junto a los sindicatos FSC, CCOO y UGT, se han concentrado en la estación de tren de Talavera de la Reina (Toledo) en defensa del tren convencional, y han pedido al Ayuntamiento de la ciudad que se sume al 'Pacto por el Ferrocarril'.

En declaraciones a los medios, el presidente del Comité de Empresa de Adif Toledo, Enrique Clavero, ha explicado que están solicitando a los ayuntamientos de la línea Madrid-Extremadura, a su paso por Toledo, que se sumen al 'Pacto por el Ferrocarril', al considerar que es "la única manera de que pueda llegar inversión pública a Talavera".

Para Clavero, el ferrocarril "cada día está más deteriorado" y, prueba de ello, es que hace unos días se vivió una de las situaciones que no se habían visto en la línea desde hace años, como tener que retroceder un tren desde Alcañizo a Talavera, y desviar por carretera a algunos viajeros, propiciando retrasos de más de 80 minutos.

A este respecto, ha informado que a lo largo de la semana se han producido hasta ocho retrasos de 30 minutos, lo cual supone que los viajeros de Madrid a Talavera tardan más de dos horas, una situación que, a su juicio, ha provocado que se conviertan en "el peor tren que tiene España".

Por ello, Clavero ha destacado la importancia de que ayuntamientos y diputaciones que se unan a través de mociones, para aunar fuerzas a través del Pacto y llevar "acciones concretas para lograr inversión pública daba la situación insostenible del tren convencional".

De hecho, algunos ayuntamientos como el de Torrijos, Villaluenga y Oropesa se han puesto a trabajar en las mociones para adherirse al 'Pacto por el Ferrocarril', al que también se ha adherido el Gobierno regional. Si bien, nada se sabe, según ha señalado, del Ayuntamiento de Talavera que "ni tan siquiera acude a las concentraciones para reclamar un tren digno para la ciudad".

"El Gobierno municipal es el principal responsable de lo que está ocurriendo porque es el que tiene que reclamar mejoras en la Estación y pedir a su gobierno que haya inversión pública", ha recordado.

El PSOE presentará una moción

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez, ha manifestado que es el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, el que debería estar liderando la concentración, y ha recalcado que es "vergonzoso" que no esté acompañando en las reclamaciones del tren convencional. En este sentido, Gutiérrez ha anunciado que el PSOE llevará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Talavera para solicitar la adhesión de la Corporación municipal "al completo" al 'Pacto por el Ferrocarril'.

"Parece que esto no va con él cuando es el responsable de que no se haya hecho nada en la ciudad, no se puede poner de perfil como se está poniendo", ha precisado.

También la portavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao, ha añadido que queda "claro" que el PP de Talavera "se ha rendido", poniendo el "piloto automático" para esperar a un nuevo estudio del Ministerio de Fomento respecto al trayecto del AVE.

"Esta no es la actitud que tenemos que defender, por lo que nos queda la movilización de la ciudadanía para que la vía se modernice y se lleven a cabo acciones como las que llevan a cabo en Extremadura", ha dicho Arnao, a lo que ha añadido que "todo el postureo del alcalde es un absoluto engaño".