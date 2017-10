VÍDEO | Rozalén y su canción 'Vivir' contra el cáncer de mama: "me han dado una lección"

La albaceteña Rozalén ha sido la encargada de componer 'Vivir', la canción contra el cáncer de mama que pondrá voz a la iniciativa musical 'Cadena 100 por ellas', que organiza el programa de la cadena ¡Buenos días, Javi y Mar! con el objetivo de enviar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que sufren la enfermedad. "Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades", ha afirmado la cantante.

La artista ha creado este pieza musical a partir de cientos de cartas y escritos de numerosas pacientes con las que se reunió durante meses. "Les pedí que me escribieran una carta contándome lo que quisieran, fui con ellas a terapia y saqué de nuevo los apuntes de Psicología. Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es Vivir. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades... Me han dado una lección, ha afirmado Rozalén.

Rozalén interpreta la canción junto a los hermanos de Estopa, David y José Muñoz. Así, según ha informado la emisora de radio, la pieza se presenta con un lyric video en el que participan algunas de las pacientes y trabajadoras sociales que compartieron sus vivencias con la artista. 'Vivir' está ya disponible para su compra solidaria en plataformas digitales.

En relación con 'Cadena 100 por ellas', ha indicado que, este año, más de 15.000 personas disfrutarán de un concierto solidario, cuyos beneficios se destinarán a la AECC para la lucha contra el cáncer de mama. "Un concierto que va más allá de la música, que se ha convertido en un movimiento donde se dan cita la fuerza, la esperanza, las ganas y el amor. Un concierto que es la excusa perfecta para sentirnos más cerca, para estar para... y por ellas", han apuntado Javi Nieves y Mar Amate.

En este sentido, la cadena musical ha recordado que, cada año, pide a un artista que componga una canción especial que se convierta en el himno de la iniciativa y con cuya venta se recauden fondos para contribuir a la lucha contra el cáncer de mama.

Junto a Rozalén y Estopa, estarán Fangoria, Los Secretos, Hombres G, Carlos Baute, Álex Ubago, Maldita Nerea, Clean Bandit, Bombai, Blas Cantó, Marta Soto y Maico que desfilarán por el escenario del Wizink Center de Madrid para ofrecer tres horas de música en directo y celebrar la quinta edición del concierto solidario el sábado 4 de noviembre, a partir de las 20.00 horas.

"'Por ellas' es ya un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Cada año esperamos que Cadena 100 lo anuncie para volar a por una entrada a un concierto que es y significa mucho más. Más para la AECC, porque nos permite seguir concienciando a la sociedad sobre la importancia de no dejar de dar apoyo para que en el futuro consigamos un mundo sin cáncer de mama, y más para las mujeres con este tipo de tumor porque se sienten protagonistas no solo de su enfermedad sino de un movimiento social que enarbola la bandera rosa y manifiesta públicamente su apoyo", ha apuntado Inés Entrecanales.