‘Innan Vi Dör’: moteros y serbios en el corazón de Estocolmo

El nordic noir género nacido en la literatura escandinava ha encontrado terreno fértil para ganar más adeptos en cine pero, sobre todo, en la pequeña pantalla a través de las series de televisión. Con ellas, se ha creado un periodo de auge y consolidación de este formato. La exportación a otros países viene espoleado sobre todo por el interés del público británico por ellas. La complejidad en sus historias y personajes se suma sus intrincados puzzles y la “poco” conocida sociedad nórdica.

Así, todas sus ficciones han conseguido componer un sello muy especial y particular que, ahora, recorre las televisiones de medio mundo: ‘Bron, Broen’, ‘Forbrydelsen’, ‘Trapped’, ‘Midnattssol’, ‘Mammon’ o ‘Wallander’. Su marca se ha convertido en un verdadero referente para nuevas producciones e, incluso, algunos de ellas ya tienen remake en otros países.

‘Innan Vi Dor’ (‘Before We Die’) estrenada en Suecia a principios de este 2017 se suma a la oferta anteriormente citada. Una propuesta interesantísima que vuelve a jugar con los rasgos del género. Esta primera temporada, compuesta de diez episodios, ha sido un rotundo éxito de audiencia y crítica por lo que seguramente habrá una segunda temporada.

Foto: Filmtopp.se

La historia se sitúa en la ciudad de Estocolmo en el departamento que lucha contra el crimen organizado. En él se encuentra Hanna (Marie Richardson), una brillante inspectora, que se encuentra abocada a la prejubilación tras ser trasladada a la sección de delitos económicos. Todo cambia cuando su compañero y amante Sven es secuestrado a plena luz del día. A partir de aquí todo comienza a tomar un tono más turbio y oscuro donde se mezclan bandas de moteros, policía corrupta y mafia serbia.

La situación se complica aún más cuando su hijo Christian (Adam Pålsson), al que ella misma metió en la cárcel por tráfico de drogas, está inmerso en el suceso. La investigación llevará a Hanna por unos caminos inesperados ya que Sven estaba realizando una investigación encubierta pero, en el mismo momento que él desaparece, ella tomará contacto con 'Inez', su contacto dentro de la mafia.

Sin duda, ‘Innan Vi Dor’ se convierte en uno de los mejores thrillers que se han estrenado durante este 2017. Sus características reúnen lo mejor del nordic noir: una historia compleja con una ambientación inhóspita, una protagonista llena de aristas y un perfecto manejo del suspense y de los giros de guión. La angustia y la tensión van creciendo a medida que los diferentes conflictos del relato convergen y chocan; construyendo un relato muy atractivo para el espectador.

Foto: aftonbladet.se

La clave está en su gran evolución y en su excelente recta final de temporada. ‘innan Vi Dor’ propone un puzzle intrincado alrededor de Hanna y su hijo Christian. Una relación que se debatirá entre el cariño y el deber, y que dará un cariz especial a una historia que les superará a ambos. La narración irá ganando complejidad a la vez que más agentes entre a formar parte de ella: por un lado, Hanna y su compañero de Bjorn se verán obligados a trabajar en la clandestinidad por una más que sería filtración en el seno del departamento; por el otro, dos bandas de moteros luchan entre ellos mientras la familia serbia de los Mimica maneja los hilos en la sombra.

Un excelente desarrollo narrativo que sabe no sólo explotar el conflicto en momentos determinados sino que también guarda las cartas más interesantes para su tremenda recta final que, dejará sin aire a más de uno. Sin duda, a los amantes de los nordic noir ‘innan Vi Dor’ les resultará una propuesta excelente: thriller con una intensidad in crescendo con gran capacidad adictiva. 'Innan Vi Dor' todavía no llega a España.