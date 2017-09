Las talas de árboles "deben tener programación previa" y no ser "radicales"

Enrique García Gómez, ingeniero técnico forestal, es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, director del Centro Cultural San Clemente y también el autor de la Guía de Bolsillo de los Árboles de Toledo. Se trata de un volumen que forma parte de una serie que comenzó con Madrid y siguió con Barcelona, de la mano de la editorial Mundiprensa, una de las más importantes de libros técnicos de habla española.

García valora que ha sido un proceso "muy satisfactorio", al ser un buen conocedor de las áreas verdes de Toledo pero que se vio obligado a "profundizar" en las mismas. Recorrió "todas y cada una" de estas áreas para revisar en detalle. "Acabas descubriendo pequeñas y grandes cosas, que a lo largo de los años se han ido pasando". Por ejemplo, ha encontrado robles en distintos parques de la ciudad, a pesar de ser una especie de montaña o más propia del norte peninsular. "En buenas condiciones que incluso producen bellota".

"Es algo llamativo, porque no se encuentra ni en los viveros del entorno", explica el han asentado debido a la técnico. Por otro lado, en los parques de la ciudad también pueden encontrarse "muchos frutales", que crecen por la intervención vecinal. "Los vecinos que a lo mejor tienen una maceta o una parcela, deciden ponerlo ahí. Podemos encontrar melocotoneros, manzanos o higueras, que no son propios de parques ornamentales", explica. Así, son los mismos ciudadanos los que se han encargado de ir mejorando el parque y de ampliar su biodiversidad a través de una aportación solidaria y desinteresada. "Al mismo tiempo se hacen partícipes del espacio de su barrio", explica.

El Ayuntamiento de la ciudad sólo ha aportado datos meramente técnicos como los metros cuadrados de superficie de las distintas zonas verdes. Además, explica que la gestión de este Gobierno municipal ha ido mejorando de a poco este patrimonio forestal que es "básico y fundamental" en una ciudad como Toledo. "No se puede desunir lo uno de lo otro, no podemos descuidar el entorno natural, es fundamental". Este tipo de recursos ha estado "descuidado" por la falta de "criterios técnicos" que rigiesen el cuidado de los mismos. "Hay un cambio a mejor en los dos últimos años", afirma.

En cuanto a las talas que se han sucedido este verano en la capital autonómica, García afirma que no es la manera en la que se debe gestionar el arbolado de la ciudad. "Tenemos un patrimonio arbóreo muy mal, debido a una mala gestión que se arrastra hace decenios. El mal estado de los árboles no es de ese año o el anterior", explica. En este sentido, señala que, efectivamente, los árboles deben renovarse, ya que juegan "muchos factores" en la vida de la ciudad, desde la seguridad de las personas hasta los posibles daños materiales en aceras, inmuebles o cableados.

Renovación paulatina

Esta renovación, señala, debe estar basada en un Plan Director de Arbolado que marque las pautas de los ejemplares que se deben ir renovando. "No puede ser que durante años no se corte ninguno y, de repente, todos se cortan porque todos son peligrosos", afirma. Este tipo de tala "radical" no es posible sino que debe contar con una programación previa y evitar el panorama de plazas o calles enteras sin árboles. "Hay que unir la seguridad personal y de los bienes con la estética de la ciudad", afirma.

Y es que es "imposible" renovar el arbolado en dos meses, sino que se debe seguir una programación para evitar también que todos los ejemplares tengan la misma edad. "Sino, dentro de cuarenta años, todos los árboles están viejos". Entre las zonas verdes de la capital, destaca especialmente el Parque de las Tres Culturas y la de la Fábrica de Armas, donde se unen ejemplares modernos con otros históricos.