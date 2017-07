Antonio Banderas recibe el Premio Nacional de Cinematografía

Antonio Banderas (Málaga, 1960), actor, productor y director de cine, ha sido distinguido hoy con el Premio Nacional de Cinematografía 2017, ha informado a Efe un portavoz del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El intérprete de 56 años se convirtió en uno de los primeros rostros españoles en Hollywood, protagonizando películas como Desperado, Philadelphia y La máscara del Zorro.

En su país de origen, el malagueño actuó a las órdenes de Pedro Almodóvar durante la movida madrileña firmando títulos como Matador y ¡Atame!, para después continuar como tándem en Laberinto de pasiones, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La piel que habito y una colaboración en Los amantes pasajeros. Un total de siete películas que se unen a otras junto a Jose Luis Sánchez o Fernando Colomo.

Banderas ha sido nominado en cinco ocasiones a los Goya, cuatro veces por sus interpretaciones (Matador, Átame!, Two Much y La piel que habito) y una como productor de la película de animación Justin y la espada del valor. En todas ellas se fue de vacío de los premios españoles, hasta que en 2015 le ofrecieron el Goya de Honor por su trayectoria en el cine español, mucho más que por su despegue en Estados Unidos.

"Cada vez que terminaba un plano, una secuencia, mi mente estaba puesta en España. No en Arizona, en Cleveland, Ohio. No, no, no. Para mí lo importante era saber cómo se vería mi trabajo en mi tierra, en Málaga, en mi barrio", reivindicó en aquella gala.

Dotado con 30.000 euros, el premio reconoce la carrera de un profesional del séptimo arte en cualquiera de sus facetas y lo convoca el Ministerio a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).