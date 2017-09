"Los chicos malos de Boston" se despiden de su público ecuatoriano en Quito

Aerosmith, la banda estadounidense de rock conocida como "Los chicos malos de Boston", se despidió este viernes de su público ecuatoriano en un concierto con el que puso de cabeza a sus "panas" (amigos) de Quito.

Y es que la banda, liderada por el cantante Steven Tyler, abrió su presentación con el estruendoso saludo "Hola mis panas de Quito", que conjugó el coloquial vocablo ecuatoriano con un efusivo recibimiento de sus seguidores en el estadio Atahualpa.

La banda de Massachusetts, integrada por Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer, desafió el frío quiteño para calentar las gradas del estadio hasta cerca de la medianoche de este viernes.

En un concierto que forma pare de la gira de despedida de la banda, según lo anunciado por ellos mismos, Aerosmith cerró el festival "Rock and Shout", que congregó en la tarde y noche a las también estadounidenses Incubus y Walk the moon, así como las ecuatorianas Da Pawn y Anima Inside.

El plato fuerte, Aerosmith, apareció en el escenario montado en el Atahualpa, entre luces, imágenes representativas de la agrupación musical y con la melodía "Let the music", la primera del amplio repertorio que presentó en Quito y que recibió elogios de los fanáticos de la banda en redes sociales.

La colección incluyó "Elevator", "Cryin", "Edge", "Rag doll", "Falling in love", "Stop messin", "Oh well", "Crazy", "Miss a thing", "Eat the rich", para proseguir con la interpretación del tema beatleniano "Come together".

Asimismo, el repertorio incluyó "Sweet emotion" y "Dude", para concluir con los "bises" (añadidos) de los siempre populares "Dream on" y "Walk this way", coreados a rabiar por el público.

Esta es la segunda vez que Aerosmith visita Ecuador, pues ya se presentó en 2011 en un concierto en el mismo estadio Atahualpa, pero en esta ocasión anunciaron su despedida de los escenarios.

Tras casi medio siglo de vida, Aerosmith ha anunciado el fin de su carrera que arrancó en 1970, con una gira por América Latina que incluyó también a Argentina, Brasil y Chile.