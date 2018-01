Comienza el Festival de Cine de Sundance

El Festival de Cine de Sundance, la cita más prestigiosa para las películas independientes en Estados Unidos, comenzó hoy su edición de 2018 que se celebrará en Park City (Utah) hasta el próximo 28 de enero.

La selección de este certamen incluye este año 110 largometrajes de 29 países diferentes, que fueron seleccionados entre las 3.901 cintas que se presentaron para su inclusión en el programa.

"El trabajo de los narradores independientes puede desafiar y posiblemente cambiar la cultura, iluminando las imperfecciones y posibilidades de nuestro mundo", señaló el actor Robert Redford, fundador del Festival de Sundance, en un comunicado de prensa.

Entre las cintas más esperadas del evento figuran "Ophelia", una reimaginación del personaje de "Hamlet" de Shakespeare protagonizada por Daisey Ridley y Naomi Watts; o "Colette", con Keira Knightley dando vida a la escritora francesa.

Tras el éxito de "Big Little Lies", Laura Dern tratará de seguir con su buena racha en "The Tale", mientras que un clásico del cine independiente como Gus Van Sant presentará "Don't Worry, He Won't Get Far On Foot" de la mano de Joaquin Phoenix.

El cine latino contará con un notable protagonismo en esta edición de Sundance, en la que participarán por ejemplo los mexicanos Sebastián Hofmann ("Tiempo Compartido") y Carlos López Estrada ("Blindspotting").

Además, los cubanos Rodrigo y Santiago Barriuso exhibirán "Un Traductor", las argentinas Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia presentan "The Queen of Fear" y el chileno Sebastián Silva mostrará "TYREL".

El brasileño Aly Muritiba competirá con "Rust" y su compatriota Gustavo Pizzi hará lo propio con "Loveling", en tanto que el cineasta de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green acudirá con "Monsters and Men".