Emma Thompson: "Harvey Weinstein es un depredador; hay muchos más como él"

La actriz Emma Thompson ha calificado a Harvey Weinstein como un "depredador" y ha asegurado que el escándalo es solo la "punta del iceberg" de lo que sucede en Hollywood.

En una entrevista a la BBC, Thompson ha señalado que lo que ahora se ha conocido sobre el largo historial de acoso sexual del célebre productor es algo endémico en la industria.

"Uno de los grandes problemas en el sistema que tenemos es que hay muchos ojos ciegos y no podemos seguir haciendo que las mujeres sean responsables. Ellas son las que tienen que hablar. ¿Por qué?", afirma en la entrevista.

Emma Thompson says the Harvey Weinstein allegations are just the tip of the iceberg of a systemic problem in Hollywood #newsnight pic.twitter.com/D1060tnWfK — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 12 de octubre de 2017

La actriz ganadora de un Oscar señala a Weinstein como "la punta de un iceberg muy particular" en un "sistema de acoso, menosprecio e intimidación" y advierte que hay "muchos más" como él en Hollywood.

"Claro que los hay, muchos. Tal vez no en ese grado, ¿pero tienen que ser tan malos como él para que cuenten? ¿Solo cuenta si son montones y montones de mujeres? ¿O también si se lo hace a una sola mujer?", añade.

Thompson aseguró que creía que había habido "un millón de oportunidades perdidas" para llamar la atención sobre su "desagradable" comportamiento. "No creo que se le pueda describir como un adicto al sexo, él es un depredador. Eso es diferente. Está en la cumbre de un sistema de hostigamiento, acoso e injerencias. Esto es parte de nuestro mundo, del mundo de las mujeres, desde tiempos inmemoriales", denuncia.

La actriz añade que cada chica o mujer tiene una historia de acoso, y anima a que hombres y mujeres hablen en alto de este problema. "Me pasé toda la veintena tratando de mantener fuera de mi boca las lenguas de hombres mayores, porque ellos simplemente creían que estaba preparada para ello. Así que puedo imaginar que esto ocurre realmente muy a menudo, y quizá haya llegado el momento de que le digamos a hombres y mujeres: "Abre los ojos y abre la boca y di algo".

Jane Fonda lamenta no haber hablado antes

La actriz se suma a otras mujeres que se han decidido a hablar sobre el escándalo que ha sacudido la industria de la meca del cine.

La última ha sido Jane Fonda, que ha reconocido que lamenta no haber hablado sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein contra numerosas mujeres tras haberse enterado hace un año de estos acosos.

En una entrevista también con la BBC, Fonda aseguró que ella debió "haber sido más valiente" para hablar de ello, si bien reconoció que ella no fue víctima de los acosos del productor estadounidense, que ha sido denunciado por varias actrices y modelos.

"¿Por qué no hablaron sobre ello? porque él es poderoso, acosó a jóvenes, la mayoría mujeres que tenían unos veinte años cuando ocurrió, vulnerables, con miedo a que si decían algo o hacían algo, les arruinaría la carrera", ha señalado Fonda.

El escándalo que rodea a Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como uno de los productores más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han causado una enorme polémica en Hollywood.

Stone: "No es fácil por lo que (Weinstein) está pasando"

Al contrario que la mayoría de voces en la industria del cine estadounidense, que se han posicionado con las víctimas, el cineasta Oliver Stone se ha referido a las denuncias de acoso contra el productor llamando a la presunción de inocencia. Stone ha afirmado que "no es fácil por lo que está pasando" Weinstein y que él, personalmente, prefiere esperar a que sea juzgado antes de emitir un juicio de valor sobre el caso.

El cineasta estadounidense Oliver Stone EFE

"Soy un firme defensor de que hay que esperar hasta que esto llegue a juicio", ha asegurado Stone en una rueda de prensa celebrada en el marco del festival de cine de la ciudad surcoreana de Busan, donde es presidente del jurado.

"Creo que un hombre no debería ser condenado por un sistema de justicieros. Y no es fácil por lo que (Harvey Weinstein) está pasando tampoco", ha añadido en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El director de Platoon y Wall Street ha señalado que ha oído "historias de terror sobre casi todo el mundo en este negocio" por lo que prefiere "no comentar sobre chismorreos".

Aunque ha asegurado que Weinstein ha sido "un rival" para él en Hollywood, Stone reconoce que no lo conoce "de verdad". El cineasta ha asegurado que esperará para pronunciarse sobre el escándalo porque es "lo correcto".