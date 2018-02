"Una de las mayores filtraciones de la historia" deja el código fuente de iPhone al descubierto

Los últimos meses están siendo agitados para Apple, y no precisamente de forma positiva. A la polémica con las baterías y los errores con macOS hay que sumar otra mala noticia: un usuario ha filtrado el código fuente de uno de los componentes más importantes de iOS, el sistema operativo de iPhone y iPad. Concretamente se trata de iBoot, responsable de garantizar un inicio fiable del sistema operativo empleado por estos dispositivos. Es, a grandes rasgos, como la BIOS de un PC.

Aunque ya no está disponible, la filtración apareció publicada por un usuario anónimo en el portal Github, un portal colaborativo para desarrolladores. Jonathan Levin, un experto de seguridad especializado en Apple y que trabajó en el desarrollo del código para la compañía, asegura su autenticidad a Motherboard porque "coincide con el mismo código" que diseñó para iBoot. El mismo Levin indica que "esta es la filtración más grande de la historia" que afecta a la compañía de la manzana.

Este periódico se ha puesto en contacto con Apple para conocer más detalles, pero aún no existe ningún comunicado oficial al respecto y se desconoce quién está detrás de la revelación. A pesar de que la versión de iBoot publicada es la 9.3, correspondiente a un sistema iOS antiguo, la página especializada indica que "probablemente todavía se utilicen partes de él en iOS 11".

The leaked sources of #iboot (along with the arm64 #xnu branch which AAPL just.. released) bring us closer to a truly liberated #iOS booted on generic arm boards and/or emulator! The road is still long, but it got considerably shorter!