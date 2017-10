El Ayuntamiento de Castellón aprueba destinar parte del superávit a mejoras urbanísticas

El Ayuntamiento de Castellón podrá destinar parte de su superávit presupuestario -en concreto, 5'1 millones de euros- a financiar varios proyectos urbanísticos, después de que el Pleno celebrado el jueves aprobara estas inversiones por unanimidad. Entre las actuaciones que se financiarán, están la remodelación de la avenida Enrique Gimeno, la segunda fase de la habilitación de un aparcamiento verde frente al Hospital General y la construcción del Centro para enfermos de Alzheimer La Pineda.

En los últimos días, el equipo de gobierno tuvo que negociar con los grupos políticos para conseguir este apoyo. Castelló en Moviment puso como condición formar parte del Consejo de Inspección Fiscal, un órgano municipal creado recientemente para perseguir el fraude fiscal. La formación pretendía con ello "finalizar con los privilegios de las grandes empresas con concesiones sobre inmuebles de dominio público", según explicaron en una nota de prensa.

Castelló en Moviment explicó en ese mismo comunicado que "mientras el gobierno municipal prioriza el control de vados y ocupación de espacio público, sigue de perfil con lo más urgente: la revisión de los grandes recibos de IBI y su consecuencia sobre la tasa de basura". Finalmente, el gobierno local no permitió a Castelló en Moviment formar parte de ese consejo, pero sí de una "Dirección para la Inspección Municipal", que hará propuestas al Consejo y recibirá informes sobre su trabajo.

El ejecutivo municipal también consiguió el apoyo de Ciudadanos después de aceptar la inclusión de algunos proyectos que este grupo político exigía, como la rehabilitación del polideportivo Castalia y algunas obras antiinundaciones. Su portavoz, Cristina Gabarda, mostró su satisfacción por la aprobación del paquete de medidas y criticó el "chantaje" de Castelló en Moviment.

Por su parte, el PP dio su apoyo a las inversiones, aunque el concejal Carlos Feliu lamentó que "el resto de superávit, 11 millones de euros, irán a parar a los bancos. Triste balance de lo que pudo haber sido y ya no será", afirmó. Y concluyó que "ustedes no han conseguido superávit debido a una buena gestión, sino por no ejecutar el presupuesto".

Ciudadanos habla de Catalunya

La cuestión del independentismo catalán también tuvo un espacio en el Pleno. Ciudadanos recordó que el pasado 30 de noviembre un grupo de personas de las Brigadas Antifascistas accedió a la azotea del Ayuntamiento y lanzó papeletas del referéndum sobre una concentración que pedía la unidad de España.

Vicente Vidal, portavoz de la formación, afirmó que fue una "provocación independentista", acusó al equipo de gobierno de alentarla y pidió más medidas de seguridad en los edificios municipales. La moción fue rechazada con los votos en contra de Castelló en Moviment, PSOE y Compromís.