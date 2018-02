Francisco Camps: "Todo se hizo fenomenal en la Fórmula1"

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, volvía a declarar hoy después de que se le relacionara con otro caso de corrupción, en una investigación que se había mantenido en secreto hasta esta mañana de miércoles.

"Me gustaría que en este mismo momento alguien abriese una investigación para saber quién ha filtrado las diligencias secretas", ha manifestado Camps a las puertas del Consell Jurídic de la C. Valenciana. Pues, según ha remarcado, esta filtración "es delito" y "es lo que se tendría que hacer si queremos que funcione el estado de derecho".

Ha contado a los medios que desconoce por qué se le llama y que no sabe qué ha podido hacer. "Se están contando cosas que incluso yo desconozco", declaraba.

También ha denunciado que "por algún motivo 'Francisco Camps' hace saltar todas las alarmas mediáticas, por encima de la secesión en Catalunya o los EREs en Andalucía" y sospecha que "alguien debe tener algún interés en que su nombre no desaparezca de los medios de comunicación. "Fui absuelto por el caso de los trajes y dimití para ser un ciudadano más, pero no sé por qué no se me deja ser un ciudadano más", contaba a los medios.

Aún así ha afirmado que se mantiene tranquilo al no haber nada por lo que se le pueda perseguir y ha asegurado que jamás se ha enriquecido.