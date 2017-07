El Consell vol "passar de l'economia de l'especulació a la de la innovació"

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que el talent dels joves de la Comunitat Valenciana és "necessari" per a aconseguir un canvi de model productiu basat en el coneixement.

El cap del Consell ha explicat que durant molts anys el desenvolupament econòmic s'ha centrat exclusivament en la indústria immobiliària, i que ara és el moment de "passar de de l'economia de l'especulació a la de la innovació" amb una aposta pel "millor capital humà", ha assegurat en relació als joves.

Així s'ha expressat durant el col·loqui organitzat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), que ha girat al voltant de les polítiques de retorn de joves migrats que la Generalitat està desenvolupant, segons un comunicat.

En aquest sentit, el President ha destacat la posada en marxa del Pla Gent, amb el qual el Consell pretén "crear passarel·les" perquè els joves que han emigrat de forma "forçada" puguen tornar. "Necessitem que tornen, perquè és de justícia", ha declarat.

Aquest pla preveu una inversió de 61,6 milions d'euros entre 2017 i 2018 tant per a incentivar la tornada d'investigadors que van abandonar la Comunitat Valenciana, com per a atraure nou talent mitjançant un conjunt de mesures dirigides a reforçar l'oferta científica en universitats i impulsar la creació d'empreses de base tecnològica.

Puig també s'ha referit al Pla de Garantia Juvenil, un programa finançat en part amb fons europeus, gràcies al qual 5.000 joves, tant qualificats com no qualificats, "estaran treballant" a partir d'aquest estiu.

A més, el cap del Consell ha parlat de la necessitat de "reconstruir" la Generalitat i ha explicat que en l'administració general, d'un total de 17.000 treballadors, solament 50 són menors de 30 anys, una xifra que ha qualificat com "un drama", per la qual cosa s'han començat a generar ofertes d'ocupació pública, especialment a les àrees d'educació i sanitat.

El President ha assegurat que la migració forçosa dels joves revela una situació "injusta per a ells" i "ineficient per al país", així com un "frau per a aquells als quals se'ls va dir que si feien les coses bé, tindrien garantit un futur".