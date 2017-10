La Enciclopedia Británica modifica la definición de Guardia Civil tras las cargas del 1-O en Barcelona

La gran diferencia entre la mayoría de portadas de los periódicos de papel editados en España y los grandes rotativos internacionales tras las cargas policiales del 1 de octubre en Catalunya evidenció que la percepción sobre lo ocurrido ese día en los colegios electorales entre corresponsales extranjeros y editores españoles es diametralmente opuesta. Los medios internacionales censuraron duramente la actuación de policía nacional y Guardia Civil mientras que en España, la inmensa mayoría de empresas periodísticas minimizaban la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, directamente, la justificaban.

La actuación tuvo tal impacto internacional que ha acabado hasta por forzar el cambio de la definición de Guardia Civil (Civil Guard) en la Enciclopedia Británica, al menos en su versión digital. El periodista del New Yorker y gran conocedor de la situación española Jon Lee Anderson escribió un artículo en el que definía al instituto armado como cuerpo de policía “paramilitar”. Esta afirmación generó al periodista muchas críticas de ciudadanos españoles que éste rebatió en Twitter el día 5 de octubre con la argumentación de que era la manera en que la Enciclopedia Británica la define: “Spanish Guardia Civil, paramilitary nacional force of Spain”, recogía la prestigiosa enciclopedia inglesa en su acepción publicada el 20 de julio de 1998.

From Collins Dictionary: "The Guardia Civil...A paramilitary force like the French Gendarmerie, it was set up in 1844... https://t.co/jXqbRzx63x — Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) 14 de octubre de 2017

Paramilitary, con't: 2/2 "...training, subculture, and function are [often] similar to those of a professional military..." https://t.co/Y6hdtSdwhM — Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) 14 de octubre de 2017

El día 13 de octubre, el escritor español Antonio Muñoz Molina, se lamentaba en un artículo en El País de que la manipulación del independentismo y la desinformación que en el extranjero hay sobre la España democrática había provocado que “hasta el reputado Jon Lee Anderson, que vive o ha vivido entre nosotros, miente a conciencia, sin ningún escrúpulo, sabiendo que miente, con perfecta deliberación, sabiendo cuál será el efecto de su mentira, cuando escribe en The New Yorker que la Guardia Civil es una cuerpo paramilitar”.

Rápidamente el periodista replicó a Muñoz Molina en Twitter defendiendo que su afirmación se basaba en la definición de Guardia Civil que recoge la Enciclopedia Británica a lo que un lector le reveló que la institución inglesa había hecho una modificación de esta definición tras las quejas de ciudadanos españoles. Así, y desde el pasado 11 de octubre de 2017, la edición digital de la Enciclopedia Británica define Civil Guard como “nacional police force of Spain, organized along military lines”.

Al parecer y según los posteriores tuits del periodista del New Yorker, el disenso entre la definición en lengua inglesa y el castellano viene provocado por la semántica de la palabra “paramilitar”. En lengua española, según la RAE, “paramilitar” se refiere a “una organización civil dotada de estructura o disciplina de tipo militar”, aunque tiene una connotación negativa de cara a la sociedad. Por su parte y como recoge el propio Jon Lee Anderson, en inglés “paramilitary” significa “training, subculture, and fuction are [often] similar to those of a professional military…”

La realidad es que diccionarios de inglés como el Collins o medios de comunicación como The Guardian continúan definiendo a la Guardia Civil como cuerpo policial “paramilitar”. Eso sí, en la semántica inglesa y como se entiende en el mundo anglosajón.