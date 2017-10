El Palau de la Música presenta 'Emergentes' para promocionar el talento valenciano

"Queremos tender la mano a quienes lo tienen difícil". Es, en una frase, la idiosincrasia del nuevo proyecto del Palau de la Música. El nombre ya ofrece una pista: 'Emergents' es un proyecto para apoyar el talento desconocido en Valencia.

No necesariamente el nuevo talento, ya que como explican sus organizadores, la edad de los componentes o los años de trayectoria del grupos no será determinantes. Se trata de un ciclo -no un concurso ni una competición- en el que 20 bandas y solistas tocarán en diez conciertos dobles en la Sala Rodrigo para acercar nuevo público al auditorio y, según la filosofía que rige desde los dos últimos años, ser un Palau "obert".

Según han explicado la presidenta del auditorio, Glòria Tello, y su director, Vicent Ros, el ciclo de conciertos comenzará en febrero. El paso previo, para promocionar el certamen será una serie de charlas, conferencias y mesas redondas en las principales salas musicales de la ciudad, moderadas por periodistas y críticos musicales. Entre las actividades se tratarán la escena musical local, la proyección del periodismo musical, el impacto de los géneros minoritarios y la situación laboral de los músicos valencianos.

El precio de los conciertos será de 7 euros y el 90% de la recaudación irá para las bandas -teniendo en cuenta que los conciertos son dobles, cada grupo se llevará el 45% de lo abonado por el público que atraiga-. Previamente habrá una selección de los grupos inscritos, cuyo comité estará formado por los periodistas especializados Amalia Yusta, Amàlia Garrigós, Eduardo Guillot y Víctor López.

En total, habrá diez 10 conciertos con la actuación de dos grupos escogidos del mismo estilo musical (rock, jazz, blues, fusión, indie...) con el objetivo de crear jornadas temáticas, para un público definido.

Los requisitos para participar son no tener un contrato vigente con ningún sello comercial en vigor, estar empadronado en Valencia o en su área metropolitana. El plazo comienza este miércoles y acaba el 2 de noviembre.