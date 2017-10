Ximo Puig propone a los presidentes autonómicos "un Pacto de la Moncloa territorial"

"Propongo impulsar un nuevo Pacto de la Moncloa Territorial que estabilice un nuevo modelo federal y que de una vez por todas respete las singularidades entre territorios y garantice la igualdad entre ciudadanos".

Esta ha sido la propuesta que ha lanzado este lunes el presidente valenciano, Ximo Puig, en su discurso en el acto institucional con motivo del 9 de Octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Tras recordar el origen del pueblo valenciano en el antiguo Reino de Valencia creado por Jaume I y por el que se incorporó a la Corona de Aragón, Puig ha asegurado: "La arquitectura institucional de la Corona de Aragón es un buen referente histórico de cómo podemos estar juntos desde la diversidad". Y ha añadido que a los valencianos les duele lo que está pasando: "Nos conmueve la ruptura de la legitimidad democrática constitucional. "Nos indigna la falta de puentes para considerar las razones del otro. Nos entristece la fractura, el enaltecimiento de la polarización".

El presidente valenciano ha defendido "un patriotismo cívico en el que tienen cabida todas las patrias y matrias, personas y colectivos", para recordar que "en 1977 España estaba a punto del colapso económico y social" y que "del diálogo nació el acuerdo y se firmaron los Pactos de la Moncloa que permitieron estabilizar la economía y alcanzar las bases para construir nuestra democracia social".

"Hoy, 41 años después, en un contexto de extrema gravedad, propongo recuperar el espíritu de diálogo que lo hizo posible", ha insistido el presidente valenciano, quien ha explicado que se trataría de abrir "un proceso que cuente con un espacio de reflexión amplio del que participen de forma activa todos los presidentes y presidentas de las Comunidades Autónomas".

Puig ha argumentado que "este proceso de reforma que nos debe llevar a un marco de estabilidad no se ha de entender como un gesto de debilidad, sino como la voluntad para desarrollar un nuevo proyecto de España".

"Es evidente", ha proseguido, "que entre las formaciones políticas hemos tenido discrepancias muy profundas, pero creo honradamente que es la hora de que busquemos el encuentro para superar la crisis más grave de nuestra reciente historia".

"En todos esos momentos, en todos esos grandes hechos", ha añadido Puig, "los valencianos hemos sido leales, sin dejar de ser reivindicativos". Y ha expresado la necesidad de buscar soluciones ya al problema de la infrafinanciación de la Generalitat Valenciana, reivindicando una vez más un modelo justo: "Es tiempo de soluciones; el problema valenciano ha emergido más allá de los ámbitos académicos y ministeriales. Es bien conocido y compartido por nuestra ciudadanía".

"Es tiempo de soluciones", ha proclamado Puig. "Soluciones por un infrafinanciación y unas infrainversiones que se nos imponen simplemente por el hecho de ser valencianos; soluciones que no podemos esperar más, porque los derechos no esperan. Por lo tanto, no desfalleceremos en la demanda de los recursos que nos hacen falta, y por eso continuamos apelando a la urgencia de una reforma de la financiación autonómica".

Oltra evoca a Lluís Vives

El discurso del presidente valenciano se ha producido en un acto que ha abierto la vicepresidenta, Mónica Oltra, con una breve intervención en la que ha recordado que hace 40 años de la gran manifestación que un 9 de octubre de 1977 reivindicó "llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomía", ha asegurado que "la identidad no nos hace mejores", sino que debe servir para "hermanarnos con los otros pueblos del mundo" y ha evocado la figura del valenciano Lluís Vives, que hace 500 años tuvo que huir de la persecución para isntalarse en al ciudad de Brujas y "desde el exilio se convirtió en una de las mejores aportaciones europeas al pensamiento".

La vicepresidenta ha ido presentando a los premiados este año por la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, entre los que destacan, al recibir las altas distinciones, la empresaria Hortensia Herrero por su actividad de mecenazgo; el cantante Joan Manuel Serrat, con quien los valencianos "tienen una deuda", ha dicho Oltra, por sus canciones sobre poemas de Miguel Hernández, y la filósofa Adela Cortina,

Si Oltra ha apuntado al referirse a Serrat que "es un fruto de la frontera, de la mezcla, de la diversidad de lenguas y del mestizaje"; Adela Cortina, que ha intervenido en nombre de todos los premiados, ha recordado que "somos lo que somos por nuestra relación con los otros" y ha invitado a no levantar barreras y a "derribar los muros" para "cultivar una ética de la razón cordial".