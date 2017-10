Compromís amenaza con abandonar el gobierno de Alicante si Echavarri no deja la alcaldía antes del pleno de octubre

El líder de Compromís Per Alacant Natxo Bellido ha insistido en solicitar que el alcalde y socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), abandone la Alcaldía por su citación como investigado en relación al presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, de la que el primer edil era titular, y le ha dado de plazo hasta el pleno de octubre para hacerlo. No obstante, ha afirmado que lo hace sin "ultimátums ni urgencias" para no ser "rehenes".

Bellido ha añadido que si para el pleno de octubre "desde el PSPV no se ha movido ficha, en Compromís tomaremos las decisiones que ya hemos anunciado. Ese es el horizonte sobre el que nos movemos".

Así, ha incidido, sobre la posibilidad de que se levante la investigación a Echávarri -que se niega a renunciar al cargo-, que la realidad se va conformando "día a día". "Somos personas que vamos a estar atentas a la realidad y, si hay nuevas situaciones, las valoraremos", ha precisado.

En atención a los medios este martes, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, Bellido ha sostenido que la "pelota está en el tejado del partido socialista", aunque se ha mostrado abierto "al diálogo y a escuchar" a sus socios en el seno o no de la Comisión de Seguimiento del Pacto, "cuando sea, donde sea y como sea".

Preguntado sobre si la renuncia de Echávarri es irrenunciable, Bellido ha manifestado que la realidad "se va construyendo día a día". "A día de hoy no hay nada que haya cambiado con respecto a la posición que dijimos el viernes", ha insistido e interrogado sobre la posibilidad de si también se le solicitaba el acta, ha agregado: "Estamos hablando de un relevo en la Alcaldía".

Natxo Bellido, que ha comparecido junto a sus compañeras María José Espuch y Sònia Tirado, ha afirmado que se trata de una situación sometida a " tempus" y ha reclamado esperar "a ver la semana que viene cómo están las cosas". De ese modo, cree que las posiciones de cada uno se irán reformulando "o no", y ha dicho que Compromís está abierto a escuchar cualquier alternativa "de salida".