Desconcierto en Alicante, el PSOE se retira de la causa del amaño del PGOU contra Castedo y Díaz Alperi

Todas las partes habían registrado sus escritos de acusación en tiempo y forma: Esquerra Unida (EU), el Ayuntamiento de Alicante y la Fiscalía Anticorrupción. Todas menos el PSOE, personada en la causa desde el principio por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad –pieza separada del caso Brugal- y que se descolgó este jueves, cuando acababa el plazo, mediante un escrito al juzgado en el que el letrado de la agrupación socialista esgrimía que ya “no es necesaria” la presencia del PSOE al entender que la acusación pública que ejerce tanto el fiscal Felipe Briones como la defensa del consistorio “garantiza” el proceso.

“Nosotros entendemos que dado este momento procesal en el que ya existe una acusación por parte del fiscal y tenemos una acusación por parte de la administración, creemos que ha llegado el momento de dejar terminar este proceso”, explicaba este viernes el portavoz socialista Lalo Díez. Asimismo, el político alicantino ha dejado caer que otro motivo que esconde este movimiento es el económico: El PSOE “se ha gastado en todos los procedimientos judiciales lo que tenía y lo que no tenía, no se nos puede poner nada en duda porque hemos estado personados en todos los procesos”.

Rápidamente, la única formación política presente en la acusación, EU, ha calificado la decisión de los que fueran sus socios en el gobierno local de vergonzosa. "Es una vergüenza que el PSOE se haya retirado como acusación en la pieza de Brugal del presunto amaño del Plan General”, ha espetado el portavoz Miguel Ángel Pavón quien ha recordado que EU “fue la primera formación política en personarse y siempre sospechamos que el PSOE lo hizo simplemente para conocer de primera mano la evolución del procedimiento judicial, por si pudiera salpicarle”.

En este sentido, Pavón ha insistido en que la acusación del PSOE “nunca tuvo un papel activo en la causa”. El portavoz municipal de Guanyar ha querido “recordar” que el Ayuntamiento de Alicante “está personado única y exclusivamente por la voluntad política de Guanyar cuando estábamos integrados en el anterior equipo de gobierno plural”. Pavón también ha hecho alusión al momento judicial delicado del alcalde socialista Echávarri, procesado por presunto fraccionamiento de contratos en el caso Comercio e investigado en relación al despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento. En alusión al primer edil ha aseverado que “ahora utiliza esa personación para no acusar ni a dos exalcaldes de Alicante –los populares Alperi y Castedo-, no sabemos si en una muestra de solidaridad entre alcaldes investigados y procesados, ni al presunto corruptor de Brugal, Enrique Ortiz, que no podemos olvidar que es contratista del Ayuntamiento”.

En líneas similares se ha expresado el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, en Twitter quien considera que al PSOE de Alicante “es difícil de entenderle”. “Años personado en Brugal y ahora en la recta final decide apartarse del proceso”, ha afirmado en la red social donde ha calificado de que se trata de “una contradicción más en la línea coherente de contradicciones en las que está sumido últimamente”. Como Pavón, Bellido también se ha preguntado si la decisión del PSOE de retirar la acusación “no tendrá nada que ver” con “la agenda judicial del alcalde” Echávarri.

Absolución

Por su parte, parte de los acusados en esta trama urbanística ya han avanzado que pedirán la absolución. Se trata de la que fuera alcalde, Sonia Castedo y del empresario Enrique Ortiz, cuyas defensas entienden una vez estudiados los diferentes escritos de acusación que no existe delito.