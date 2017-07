El PP sigue a 'su' bombero y propone un pacto de montes al PSPV frente al "ecologismo inmovilista de Compromís"

El PP ha comprado el argumento al bombero que agitó las redes durante el incendio que amenazó a la sierra Calderona, Manolo Mallol (ex concejal del PP) quien criticaba a los "gobiernos ecologistas" por su política de gestión de los montes. Así los populares ofrecen "un gran pacto entre PP y PSOE para la gestión forestal" frente a "las ocurrencias inmovilistas de los falsos ecologistas de Compromís”.

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Elisa Díaz, ha señalado que “la situación de nuestros bosques es un puro polvorín por culpa del Consell y su filosofía conservacionista del medio natural”. Díaz ha criticado que desde el Consell “intenten echar la culpa de la actual situación a los recortes del PP, cuando la realidad es que llevan dos años de absoluta inacción, con el mismo presupuesto en prevención de incendios para 2016 (16 millones de euros) y solo tres millones más de incremento para 2017 (19 millones de euros)".

La responsable del PP afirma que la situación "está mucho peor ahora que hace dos años por muchos motivos: han acabado con todos los proyectos y obras de la red de ZAUS (zonas de actuación urgente) para su defensa ante el riesgo de incendios, no se ejecutan nuevos cortafuegos, se han cargado las ayudas para trabajos de selvicultura para propietarios privados, deniegan autorizaciones para prevenir incendios, paralizan la ordenación de montes para extracción de biomasa y para la retirada de madera seca en la lucha contra la plaga del tomicus, interrumpieron los trabajos fitosanitarios contra plagas forestales que venían realizándose desde hace más de veinte años, así como el desmantelamiento de las brigadas de sanidad forestal, que solo se volvieron a contratar ante la insistencia por parte del GPP, si bien se hizo cuando ya era demasiado tarde”.



Elisa Díaz ha indicado que “efectivamente la prevención no consiste en asfaltar el monte como dice Oltra, o tenerlo como un jardín como decía Puig, sino en tratar de ayudar a los propietarios privados a limpiarlo, de llevar a cabo actuaciones coordinadas, de limpiar el monte público en tiempo y forma, de crear accesos para los medios de extinción, mantener infraestructuras para prevenir incendios, ejecutar las planificaciones existentes y vigentes, y de revisar las que no lo estén, y posibilitar el disfrute de nuestros montes y no de impedir y prohibir su uso”.