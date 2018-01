La recuperación de la Ciudad de la Justicia costará 2,7 millones a las arcas públicas por no tener seguro antiincendio

La Ciudad de la Justicia de València no tenia seguro antiincendio en la etapa de gobierno del PP, ni lo ha tenido durante la actual legislatura. Así lo ha reconocido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha explicado que la recuperación del edificio tras el incendio sufrido en septiembre costará por ello un total de 2,7 millones a las arcas públicas.

¿Por qué no lo ha tenido? Porque "sale muy caro y no es obligatorio", reconocía Bravo al periódico Valenciaplaza. No obstante cabe destacar que la propia consellera en su día ya salió al paso de las acusaciones de que no sonara la alarma de la Ciudad de la Justicia, hecho que desmintió afirmando que sonó y además el sistema antiincendios funcionó bloqueando las estancias afectadas e impidiendo así su propagación.

El balance, por tanto, además de estos casi 3 millones de coste, también fue el retraso de 2.000 expedientes que han requerido de un plan de choque iniciado esta semana para poner al día a los juzgados.

Mejoras

Gabriela Bravo también ha anunciado mejoras obligadas tras el incendio como la puesta en marcha de una única central de alarma para intrusismo y prevención de incendios. Con este sistema se tendrá acceso por vídeo a todas las sedes judiciales valencianas desde la garita de vigilancia de València.

Por lo que respecta a esta garita de vigilancia en 2018 se someterá a reforma, igual que las sedes de Mercantil y Social. Otra intervención destacada será la mejora del juzgado de guardia de Violencia Sobre la Mujer que dejará de estar en medio de un pasillo.