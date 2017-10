Jèssica Crespo será la primera voz de À Punt Mèdia

La radio de À Punt comenzará a emitir en diciembre con un magacín cultural y social, que saldrá una vez por semana de los estudios de Burjassot y será conducido por la periodista Jèssica Crespo, que se incorpora al equipo que está trabajando para poner en marcha la cadena y será la "primera voz" del medio.

Crespo será co-directora del programa, con título aún por decidir, y trabajará "codo a codo" con la productora que se hará cargo del espacio, bajo la supervisión del departamento de contenidos y programas, según ha informado la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en un comunicado.

En la primera fase, no tendrá servicios informativos, según la CVMC, que ha precisado que no los habrá hasta que no se incorporan trabajadores a À Punt Media, un proceso de incorporación de profesionales que está siendo "lento" porque hay "muchas personas inscritas en las bolsas de trabajo y el sistema es muy garantista", según asegura.

La CVMC ha subrayado que Crespo, que llega de la cadena SER, es una profesional "comprometida con los medios públicos", que ha destacado que su nuevo cometido supone "un reto profesional importante porque soy una convencida de la necesidad de unos medios de comunicación públicos, de calidad y en valenciano".

"Como todos los que hacemos radio soy una enamorada de este medio y es un privilegio poder comenzar esta ilusionante etapa y con un equipo tan entusiasta", ha agregado. Desde la CVMC se subraya que se ha hecho un "proceso de reflexión profundo" sobre cómo iniciar las emisiones y quién debía ser la "primera voz" que sonaría en la radio de À Punt.

"Queríamos que fuera una mujer. Tenía que ser una persona con experiencia en el medio, con un perfil joven pero conocida y con soltura ante el micrófono. Y, no hace falta ni decirlo, con el valenciano como lengua materna", ha explicado la dirección, que subraya que son conscientes de la "necesidad de empezar a comunicar y por eso lo hacemos a partir de la radio", que es un medio "de proximidad por excelencia" y "tradicional, que inspira calidez".

El magacín incluirá temas de cultura, sociedad, medio ambiente o tradiciones y saldrá una vez por semana de Burjassot para hacerse visible "en todo el territorio, de norte a sur, de este a oeste".

Modelo "transmedia"

Además de este espacio, el departamento de Contenidos está trabajando en una serie de espacios sobre música, literatura y medio ambiente, alguno de ellos vinculados a contenidos que también tendrán su formato televisivo. En algunos casos, los presentadores serán los mismos y en otros diferentes, dentro del modelo de "transmedia" por el que se apuesta.

Además de la radio, À Punt abrirá una web que contendrá básicamente series y programas infantiles, tanto en valenciano como en inglés, y se fijarán en los rodajes que se inicien para la programación de la televisión. En este caso, se darán a conocer las caras y voces "en los próximos meses".