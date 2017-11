À punt, una oportunidad "de lujo" para el desarrollo de nuevos formatos de comunicación

La directora general de À Punt, Empar Marco, ha asegurado este jueves que el nuevo espacio audiovisual valenciano representa "una oportunidad de lujo" para el desarrollo de nuevos formatos de comunicación frente a otros medios públicos que están en marcha y que arrastran dificultades para lograrlo.

Marco ha afirmado que el hecho de crear un nuevo medio de comunicación hace "un poco más fácil" esa adaptación a redacciones únicas o nuevos formatos frente a otros medios que "tienen los pies de barro" y "arrastran unos condicionantes o plantillas" que lo hace más "dificultoso".

Así lo ha planteado Marco, quien ha ofrecido una conferencia sobre "Nuevas maneras de narrar, nuevas maneras de informar. Los retos de À Punt" en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, en el marco la inauguración de la nueva edición del máster en Contenidos y formatos audiovisuales.

"Si nacemos con esa ligereza y esas ideas claras creo que es un poco más fácil, aunque todo tiene dificultades y no partimos de cero: arrastramos una serie de compromisos que debemos casar pero tenemos una oportunidad única y eso es bueno", ha afirmado a los periodistas antes de la charla.

Necesidad de nuevos formatos

Durante la conferencia, ha destacado que las estrategias comunicativas han cambiado y que son necesarios nuevos formatos para adaptarse a las demandas de los consumidores, aunque sin dejar de lado los formatos convencionales, pues como empresa púbica, À Punt tienen la obligación de "no desatender a ningún sector de la población".

Marco ha apostado por contenidos "transmedia", pensados desde su concepción para poder emitirse por televisión, radio o a través de la web, algo que irán introduciendo "sin obsesionarse" y "sin forzar", pues son conceptos nuevos a los que el sector audiovisual también se debe adaptar.

No obstante, ha advertido de que aunque las formas de informar sean novedosas gracias a las oportunidades que brinda la tecnología, "el contenido de la información es el mismo y la seriedad debe ser la misma".

Información veraz, plural y rigurosa

"La información hay que plantearla como es: veraz, plural, rigurosa. Eso no cambia nunca", ha recordado Marco, quien ha dicho que trabajan con material "muy sensible" y que el experimentar con los formatos no les puede hacer perder objetivos como "acudir a las fuentes, contrastar la información o no publicar rumores".

Ha defendido que la sociedad necesita unos medios de comunicación públicos "de forma inmediata" pero "no cualquier manera" y ha añadido: "No podemos permitirnos el lujo de fracasar", al tiempo que ha asegurado que además de formar, informar y entretener, una de las prioridades de À Punt será la participación de los usuarios.

La directora general ha insistido en que el proceso para la selección de personal en este nuevo medio de comunicación va más lento de lo que les gustaría, y ha recordado que irán abriendo de forma progresiva a partir de diciembre con parte de la radio y la plataforma web.