Los sindicatos cambian el final de la marcha por la infrafinanciación para no molestar al PP

Los sindicatos cambiarán el final de la manifestación para reclamar al Gobierno central una financiación justa para no molestar al PP. La líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, considera que la protesta es como un "escrache" de UGT y Comisiones Obreras porque acaba en la plaza en la que tienen ubicada su sede.

Tradicionalmente, las manifestaciones del 1 de mayo en Valencia han terminado en la Plaza de América, donde desde el pasado diciembre el PPCV ha instalado su sede. Ante las declaraciones de Bonig, que ya advirtió el lunes por la noche de su descontento con el recorrido, el portavoz socialista en les Corts, Manolo Mata, se ha ofrecido como mediador. "E sto no es un escrache" y el PSPV "va a hacer lo posible por que no acabe ninguna manifestación en la puerta de la sede del PP", ha comentado tras la junta de portavoces de este martes, donde ha señalado que hablaría con los líderes sindicales para informarse del recorrido. Por el momento, según los sindicatos, no se ha determinado dónde terminará la marcha.

No ha hecho falta esperar tanto, ya que el líder de UGT, Ismael Sáez, ha confirmado que se cambiará el desenlace, incluso ha propuesto a Bonig cambiar el final de la protesta si ella accede a sumarse. La líder popular ha mantenido su rechazo a formar parte de la manifestación que reivindica un cambio en el modelo de financiación autonómica que favorezca a la Comunidad Valenciana.

"¿Ven por qué no podíamos ir? Estaba viciado, se han cargado la unidad", ha comentado Bonig en les Corts, donde ha recalcado su apoyo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la reivindicación de la financiación, pero no con "estas formas" y ha advertido: "Nos jugamos mucho como para que el señor Puig se deje arrastrar por Compromís".