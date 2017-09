Archivada la causa por supuesto riesgo de cáncer en personal de La Fe

La juez titular del juzgado de instrucción número 11 de Valencia, que estaba investigando posibles responsabilidades por la manipulación de medicamentos peligrosos por parte de personal de enfermería de la UCI y el servicio de Reanimación del hospital La Fe, ha dictado el sobreseimiento provisional al considerar probado que no ha habido delito.



La juez archiva así el caso contra el ex-gerente, el coordinador del servicio de prevención y la técnico superior de higiene del hospital La Fe, un caso abierto por una denuncia de CCOO y de Simap-Intersindical que alegaba responsabilidad penal de estas personas por la forma en que se manipulaban los medicamentos clasificados como peligrosos en el centro hospitalario.



Tras cerca de tres años desde la denuncia, ha quedado establecido que la manipulación de dichos medicamentos no es la causa de las enfermedades que presentan los seis trabajadores personados en el juzgado, que el hospital cumple los requerimientos y normas en la materia, y que no se ha omitido ni demorado voluntariamente la puesta en marcha de las medidas de protección necesarias, por lo que no existe delito.

La decisión judicial se produce después de que la fiscal solicitara el archivo de la causa, sumándose a la petición de la defensa, ejercida por el letrado Javier Andani, en base al informe de los forenses que descarta cualquier vínculo entre las condiciones laborales y el cáncer sufrido por seis trabajadores del centro.

Tal como recoge el auto de la juez, en el hospital La Fe "se ha llevado los protocolos de prevención de riesgos laborales, adoptándose las medidas necesarias y no consta que se haya producido ni se haya puesto en grave riesgo la salud de los trabajadores, ya que de los informes forenses no puede apreciarse que exista relación de causalidad entre la manipulación de los medicamentos biopeligrosos con la patología de carcinoma presentada por algunos de los empleados de dicho hospital".