“Jo he intentat que els extreballadors de RTVV no siguen el 100%; que em diguen els diputats què han fet”

“Qui ha intentat que no siguen el 100% he sigut jo”, assegura Empar Marco, directora general d’À Punt Mèdia sobre la molt majoritària presència d’extreballadors de l'antiga Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) entre els contractats temporals a través de les polèmiques borses que feien prevaldre l'experiència en Canal 9. Marco respon a les declaracions dels portaveus parlamentaris, que han expressat el seu disgust pel resultat i han dit voler actuar per a evitar que aquests treballadors copen els nous mitjans de comunicació autonòmics.

“Que m'expliquen els diputats què han fet perquè no siga així”, assenyala Marco en l'entrevista en video concedida a eldiario.es. I revela que s'està consultant amb catedràtics de la universitat per a crear una comitè de professionals que dirigisca les proves de selecció de la plantilla definitiva, que se celebraran abans de tres anys.

L'emissió de butlletins informatius, en un primer moment, i de la programació completa de la ràdio, que ara ofereix una programació parcial, és un dels primers objectius de la directora general, que en tot cas situa l'inici d'emissions de la televisió després de Falles. “Vull que al juny estiga emetent”, diu.

Marco indica que “hi ha moltíssimes produccions en marxa” per a À Punt, atès que s'han signat ja 244 contractes. Els efectes sobre el sector audiovisual són ja constatables: “Calculem que hi ha unes 1.500 persones treballant en programes per a À Punt i en els pròxims mesos hi haurà molta més gent”.