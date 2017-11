Jaramillo prepara una candidatura per a rellevar Paulino com a líder de Podem en la ciutat de València

L'elecció d'un nou equip de direcció de Podem en la ciutat de València tindrà color. Si l'actual secretari general, Jaime Paulino, que es va arrenglerar en l'última assemblea ciutadana amb el sector del nou líder autonòmic, Antonio Estañ, opta a la reelecció tindrà com a rival el regidor i diputat provincial de València en Comú Roberto Jaramillo.

La celebració dels processos locals d'elecció en Podemos encara no té data, però haurà de produir-se amb el pròxim mes de gener com a límit. La seua convocatòria depèn de la secretaria Organització estatal, que exerceix Pablo Echenique.

Jaramillo ultima una candidatura composta per membres de Podem i persones rellevants de la societat civil. En cas de rebre suport intern, lideraria aquest projecte com a candidat a secretari general de Podem en la ciutat de València amb la intenció de revitalitzar la formació morada a la ciutat, obrir l'organització a la societat civil, dinamitzar els cercles i crear grups de treball transversals –que integren militants i ciutadans- per a impulsar i vertebrar el treball en les institucions.

La intenció de Jaramillo és elaborar, en un procés obert als militants, documents programàtics centrats en tres camps: feminisme, ecologia i justícia social. El regidor i diputat provincial sosté que Podem ha de ser plural i, per tant, l'órgan que fa de portaveu ha de ser-ho també, amb participació dels coordinadors de cada àrea de treball. La decisió final en els temes de rellevància ha de correspondre als inscrits de la formació.

Sobre la decisió de Jaramillo influeix el pas de València en Comú a Podem com a referent electoral en la ciutat. En la seua opinió, València en Comú ha complit la seua comesa històrica com a partit instrumental i ha contribuït al canvi polític, però no ha aconseguit convertir-se en una plataforma de confluència.

Podem va nàixer per a unir i formar part de les forces del canvi, per la qual cosa la candidatura de Jaramillo aposta per la confluència electoral de les forces del canvi en col·laboració amb la ciutadania, amb un projecte municipalista a l'estil dels de Barcelona, Zaragoza o A Corunya.

La seua decisió dibuixa una elecció a la qual, a més de Paulino i Jaramillo, és probable que compareguen aspirants que representen altres sectors, com el dels seguidors de Pablo Iglesias, des del qual els moviments de la senadora Pilar Llima per a criticar el projecte del Parc Central al marge de València en Comú apunten a una possible candidatura. Els afins a Íñigo Errejón també podrien presentar candidat. En aquest últim cas sona el nom del diputat autonòmic David Torres.