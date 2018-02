El director de l'Agència d'Emergències defensa els premis taurins i diu que no ha de donar explicacions

En la societat valenciana hi ha temes candents que transcendeixen més enllà dels partits. Qüestions que, cada vegada que es toquen, fan tremolar el sòl. La identitat nacional, els sentiments patriòtics i com aquests es manifesten -per a alguns, es demostren- són l'assumpte de la controvèrsia per excel·lència. Res com apel·lar a les emocions perquè tot vaja per l'aire.

En el ple d'aquest dimecres, després d'un acalorat debat sobre el model lingüístic en les aules, s'ha debatut la derogació i moratòria d'una esmena de Podemos que obligava a tenir un segon metge en els festejos dels 'bous al carrer'. El debat coincidia amb la publicació dels guanyadors dels premis 'Va de bous', un guardó creat en l'última legislatura de Fabra pel conseller Serafín Castellanos -imputat pel càrtel del foc- i de caràcter bianual que ha rescatat el socialista José María Ángel, director de l'Agència d'Emergències.

Una publicació que arribava en mal moment, amb els ànims ja escalfats i que ha caigut bastant malament en alguns responsables de Compromís. Entre altres qüestions, la part enfadada ho està perquè no s'ha consultat aquesta reposició, que xoca amb els principis del Pacte del Botànic. I així ho han manifestat diputats com Mireia Mollà, que ha esbroncat els socialistes per no donar explicacions. Pels passadissos, alguns representants de la formació s'han mostrat molests amb la decisió d'Ángel, però prefereixen no fer d'això una bretxa en el Botànic.

El director de l'Agència d'Emergències ha considerat que no havia de demanar permís ni de justificar-se perquè són uns premis que ja estaven creats per la Generalitat amb caràcter bianual. Si no els volien, que els hagueren derogat, ha comentat. Ángel assenyala que va demanar a Transparència el traspàs d'aquesta competència -que amb el canvi de Consell havia anat a parar a aquest departament- i que van acceptar que s'encarregara del guardó la direcció general de Festejos Taurins. El responsable defensa la trajectòria dels premiats, i no troba raó per a molestar-se. "Taurins i antitaurins hem de respectar-nos entre nosaltres", ha dit. Des del Consell prefereixen no pronunciar-se sobre aquesta decisió d'un alt càrrec del Consell, que té facultats per a prendre-la.

A les formacions d'esquerres i progressistes se'ls pressuposa un biaix animalista i una militància contra el maltractament animal que no encaixa amb la celebració dels festejos taurins. Però sense regla escrita que ho establisca en l'ideari d'un partit, les qüestions ètiques són responsabilitat de cadascú, consideren alguns diputats.

Les joventuts de Compromís demanen la rectificació

Des de Joves PV, l'agrupació juvenil del Bloc i Gent de Compromís, han demanat al Consell que elimine els premis. El secretari de la formació, Víctor Medina, ha denunciat que des de Presidència "es perpetuen uns premis a la tortura animal" i ha condemnat "la decisió dels socialistes de rescatar uns premis que feia més de dos anys que no es lliuraven". A més, remarca que "el que hauria de distingir el Govern del Botànic d'altres governs són les polítiques verdes i animalistes" i que "aquests premis suposen una vergonya".

Els bous i les senyes d'identitat

Dins de l'hemicicle de les Corts Valencianes, el debat feia referència a la seguretat en els 'bous al carrer' i ha derivat per cortesia del PP en una baralla per patrimonialitzar les senyes d'identitat. PSPV i Compromís plantejaven una moratòria a la iniciativa de Podemos que obligava a un segon metge en els festejos taurins, com es fa a Castella-la Manxa i Aragó. El PP, per la seua banda, plantejava la derogació del requisit perquè considera que és una excusa “per a carregar-se la festa”. I així ho han repetit el diputat Jorge Bellver des de la tribuna i la seua síndica, Isabel Bonig, des de la bancada, en innombrables ocasions. “Els grups del Botànic no s'atreveixen a prohibir els 'bous al carrer' directament i el que volen és fer invisible la festa” i “ho fan en educació i amb els mitjans públics i ataquen tot allò que consideren eines al servei de la unitat nacional i del que ells denominen espanyolitat” han sigut algunes de les acusacions del diputat del PP.

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha respost que l'Executiu "no vol carregar-se" aquesta festa, és més, ha postil·lat "en aquests dos anys hi ha més activitat" de 'bous al carrer' i ha enlletgit al PP que ara no estiga d'acord amb el segon metge quan a la fi del passat any va registrar una iniciativa en la Cambra valenciana que demanava millorar la seguretat dels festejos taurins i dignificar-los i en la qual s'incloïa la necessitat d'un metge.