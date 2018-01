El Govern valencià encarrila el primer rescat públic d’un hospital privatitzat

No serà una entrega de claus, sinó més aviat de claus informàtiques. El pròxim 1 d’abril, la Generalitat Valenciana “donarà la benvinguda a tot un departament de salut a la gestió pública”, en expressió de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, que es refereix a l’hospital de la Ribera i tot el departament que en depén i que dóna servei a una zona de 250.000 habitants.

El rebuig pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de la pretensió de la concessionària Ribera Salud (participada per l’empresa nord-americana Centene i el Banc Sabadell) de paralitzar cautelarment el procés de rescat d’aquest hospital privatitzat, el primer que va crear el PP i que va donar nom al “model Alzira”, permet al Govern valencià encarrilar una de les seues promeses més rellevants, recollida en el Pacte del Botànic: iniciar el rescat de les concessions sanitàries entregades a la gestió privada.

La de l’hospital d’Alzira serà, més que una reversió, una no renovació. Davant de la caducitat de la concessió, la Generalitat ha decidit no prorrogar-la. Una postura que ha desencadenat una forta ofensiva de Ribera Salud, el conseller delegat de la qual és Alberto de Rosa, contra la consellera per a tractar d’evitar-ho.

El fet és que, a nou setmanes de la data d’entrega de la gestió al sistema públic de salut, el procés avança inexorable, sobretot perquè els treballadors de l’hospital i de tot el departament de la Ribera “hi estan col·laborant molt bé”, segons reconeix Carmen Montón. La fórmula utilitzada per a incorporar els gairebé 1.800 treballadors que no són funcionaris (aproximadament 300 són personal estatutari de la sanitat pública) és convertir-los en “personal laboral a extingir”, una figura que preserva els seus drets i els dóna seguretat.

A la col·laboració del personal se suma la predisposició favorable dels alcaldes de la comarca. “Hem tingut reunions municipi per municipi”, explica la consellera, “amb alcaldes socialistes, de Compromís i del PP. Saben que millorarem les condicions de l’atenció primària”. La Generalitat ha previst un pla especial d’inversions en aqueix departament de salut de 6,9 milions d’euros orientat a millorar la tecnologia –per exemple, la planta d’oncologia de l’hospital–, i les dotacions i els mitjans dels centres de salut i dels consultoris.

Els problemes vénen de l’empresa concessionària, que es resisteix a cedir. Mentre Ribera Salud acudia als tribunals per intentar paralitzar el procés i per complicar la gestió de la Conselleria en àmbits i qüestions que no l’afecten directament, l’oficina del comissionat de la Generalitat en el departament que es rescatarà, Salvador Llopis, manté un tira i afluixa amb la direcció de l’hospital de la Ribera.

Un bon exemple n’és el procés per a determinar la relació de llocs de treball de què la Generalitat Valenciana s’haurà de fer càrrec a partir de l’1 d’abril. La convocatòria al final del desembre als treballadors perquè anaren a unes dependències habilitades en el comissionat per aportar documentació i contrastar les seues dades laborals va ser acollida pel director gerent de Ribera Salud, Javier Palau, amb una queixa perquè això causava “una allau de sol·licituds” al seu departament de personal.

Segons va comunicar el gerent de la concessionària el 12 de gener, l’entitat no pot facilitar als seus professionals la còpia original dels contractes i aquests “tenen funcions inajornables per fer”. Per la qual cosa sol·licitava la rectificació de la convocatòria de la Conselleria. El comissionat va respondre que “el procediment s’ha elaborat de manera que no es produïsca cap incidència de tipus assistencial, pel fet d’haver-se sol·licitat la informació de manera nominal i escalonada”.

El fet és que les dificultats se centren en el traspàs d’informació. Un procés que està previst en les normes de reversió contra el qual també va recórrer Ribera Salut. A poc a poc, la Conselleria, a més d’elaborar el model de nòmina que aplicarà quan es faça càrrec del personal, està demanant dades sobre els contractes que l’hospital d’Alzira manté amb les empreses que subministren aigua i electricitat, que s’encarreguen de la neteja, el càtering o els serveis informàtics, per convocar els concursos necessaris i garantir el funcionament.

El compte arrere ja està en marxa perquè l’1 d’abril el sistema valencià de salut assumisca la gestió d’un nou hospital i el seu departament. Tot apunta que la liquidació econòmica i la resolució dels recursos judicials tardaran més. El resultat obrirà el camí per a repetir l’operació amb la resta dels hospitals privatitzats, a Torrevella (la concessió del qual caduca el 2021), Dénia (2023), Manises (2024) i Elx-Vinalopó (2025).