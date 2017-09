"Quiero llegar viva a casa": miles de mexicanas marchan contra el feminicidio de la joven Mara

Miles de mexicanas en distintas ciudades marcharon este domingo contra los feminicidios tras la conmoción causada por el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla, presuntamente violada y estrangulada por el conductor de un coche Cabify poco después de tomar el vehículo para regresar a su casa.

"¡Estoy herida! ¡Estoy furiosa", gritaban al unísono las manifestantes desde las calles del centro de la Ciudad de México.

"Pido a la justicia que no haya impunidad. Pero no solo que no haya impunidad, sino ni una sola mujer muerta por crímenes violentos y por el simple hecho de ser mujer", dijo a Efe Beatriz Cossío, activista y abuela.

Cossío, del colectivo Mujer y Justicia, era una de las muchas mujeres que protestaron entre la impotencia, la rabia y el llanto.

Algunas vestidas de luto, otras con cruces rosas, y la mayoría coreando los lemas "Vivas nos queremos", "No son muertas, son asesinadas" y "Ni una menos", unas tristes consignas repetidas hasta la saciedad en un país donde asesinan un promedio de siete mujeres al día.

Mara, una joven de 19 años

Mara era del estado de Veracruz, tenía 19 años y estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).

La madrugada del 8 de septiembre se montó a un vehículo inscrito en la empresa Cabify al salir de un bar en Cholula, en el céntrico estado de Puebla, para ir a su casa. Fue entonces cuando desapareció. Una semana después, fue hallada muerta envuelta en una sábana de un motel y abandonada en un barranco.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el único responsable es el conductor del vehículo, identificado como Ricardo "N", quien en lugar de dejarla en su casa la llevó a un motel cercando donde la violó, golpeó y estranguló.

Como pruebas del delito, los teléfono de Mara y del detenido estuvieron en los mismos lugares tras la desaparición de la joven, incluso en casa del detenido, en Tlaxcala, agregó el ministerio público.

La fiscalía tratará que el detenido sea juzgado por el delito de feminicidio, castigado con 60 años de prisión, así como de violación, privación de la libertad y robo.

Críticas a la impunidad

En 2015 fallecieron por diversas causas 291.637 mujeres y niñas, y el 1% del total de las muertes fueron homicidios. Además, 63 de cada 100 mujeres de al menos 15 años ha padecido algún incidente de violencia, según el instituto de estadística de México.

Este crimen "refleja que el Estado ha incumplido, y mientras haya impunidad se manda un claro mensaje de que estos asesinatos, estos feminicidios, pueden seguir ocurriendo", denunció a Efe la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

En las marchas, además de críticas al Estado por no impedir la violencia contra las mujeres, se hicieron también muchas llamadas a la prevención.

Antonieta Buñuelos, licenciada en Ciencias Políticas, explicó a Efe que el caso le ha tocado muy de cerca porque su madre era profesora de Mara en la UPAEP. Además, consideró que es un ejemplo de la inseguridad que padecen a diario las mujeres en el país.

"Sabemos que los taxis son muy peligrosos, pero una empresa como Cabify en teoría te da más garantías", lamentó.

"No fue tu culpa"

El lema "no fue tu culpa" fue otro de los que resonó con fuerza en las calles y uno de los mensajes más difundidos en las redes sociales. El profesor de bachiller Rafael García, uno de los hombres que también participó en la marcha, apostó por la educación y por culpar a los "perpetradores de la barbarie", y no a las víctimas.

Salió así en defensa de Mara, pues en redes sociales varios usuarios la tacharon de "irresponsable" porque, siendo mujer, se atrevió a tomar un taxi sola a altas horas de la noche. Como en otros casos de feminicidios, las protestas también señalaron estas conductas machistas, que suelen culpar a las víctimas en lugar de a los agresores. "Culturalmente estamos educados por machos", denunció el profesor.

No vamos a distraernos.Queremos un país que no mate a sus mujeres.Donde caminemos y hablemos en libertad,sin miedo. #ElAgresorEsCulpable pic.twitter.com/tmcNwCFTqt — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 18 de septiembre de 2017

Por que estoy harta de vivir con miedo.

De vivir cuidándome.

A la expectativa siempre.

De usar la ropa "adecuada".

De vivir con miedo. https://t.co/yF0jMaVCyd — Gabriela Gutiérrez (@GabyEclissi) 18 de septiembre de 2017

La indignación por este brutal asesinato se ha sentido en ciudades como Mérida, Puebla, Xalapa, León, Torreón o Guadalajara. En esta última, capital del occidental estado de Jalisco, unas 500 personas, en su mayoría mujeres, marcharon por las principales calles del centro histórico acompañadas de tambores, megáfonos y pancartas con frases escritas como "Quiero llegar viva a casa", "A Mara la mató la impunidad".

En un comunicado conjunto, los colectivos consideraron que "los niveles de violencia física, violaciones, feminicidios y demás abusos son imperdonables".

El crimen de Mara se suma al de otros casos que este año han levantado una gran reacción en las calles como el de Valeria, una niña de 11 años violada y asesinada en un transporte público del céntrico Estado de México, y el de Lesvy Osorio, que apareció ahorcada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un aparente suicidio repleto de incongruencias. Esta muerte, en la que finalmente se imputó al novio de la joven Lesvy por no evitar el supuesto suicidio, popularizó la etiqueta #simematan en Twitter.

Un hashtag de denuncia de la culpabilización de las víctimas de feminicidios y violencia machista que llegó a utilizar Mara Fernanda, cuatro meses antes de su propio asesinato: "#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza", escribió en su cuenta de Twitter.