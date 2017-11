El 'think tank' de la CEOE cree que proteger más a los hipotecados supondrá un encarecimiento del crédito

"Lo que no hay que pensar es que las familias van a tener menos riesgos y van a pagar lo mismo", ha dicho el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, al referirse a cómo afectará la nueva ley hipotecaria al escenario crediticio. El presidente del think tank de la CEOE considera que era "imperativo" modificar el marco legal algo que ve que se hace con esta nueva normativa en tramitación que traspondrá la última directiva europea y tratará de poner orden tras la avalancha de sentencias judiciales relativas a las hipotecas. Pero Feito cree que "este proyecto tiene que ser mejorado porque hay una serie de limitaciones que no permiten conseguir el equilibrio".

En la presentación sobre el informe Algunas consideraciones sobre la nueva ley hipotecaria elaborado por el economista José García Montalvo, Feito se ha referido a los apartados que recoge la nueva normativa que aumentan la protección al consumidor. Concretamente se ha referido al aumento del número de meses de impago de la hipoteca para que se ponga en marcha el vencimiento anticipado y a la limitación de las comisiones en el caso del reembolso anticipado. Una mayor protección al consumidor, que no le saldrá gratis.

Hasta ahora la normativa establecía el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario cuando se produjera el impago de tres cuotas, es decir, que a partir de no pagar el tercer mes consecutivo el banco podía comenzar la ejecución hipotecaria. La nueva norma establece que en la primera mitad de vida del préstamos, el vencimiento anticipado se producirá tras el impago de mensualidades que conjuntamente superen el 2% del capital concedido o de 9 cuotas mensuales. Durante la segunda mitad de la vida del préstamo, se producirá tras el impago equivalente a mensualidades que superen el 4% del capital concedido o de 12 cuotas mensuales.

"Es malo legislar en caliente" ha dicho Feito refiriéndose a una frase que ha dicho que es utilizada por los políticos y dando a entender que ha sido lo que han hecho en esta ocasión. En este sentido, ha apuntado que no hay que legislar "en alas de vientos populistas".

Una reforma necesaria

Por su parte el economista José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha asegurado que era necesaria una reforma legislativa que genere un marco de seguridad jurídica tras las últimas sentencias y las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Montalvo ha apuntado que algunos de los aspectos que se recogen ahora en la normativa ya estaban en anteriores legislaciones, pero no se utilizaban.

"La dación en pago se podía hacer ahora pero otra cosa es que los bancos no lo hicieran", ha dicho Montalvo, que ha señalado que si se aplica esta opción –que permite devolver la casa y cancelar el crédito restante– las hipotecas tienen que ser más caro. "Estas opciones generan diferentes tipos de riesgo para la entidad financiera que podrá cubrir utilizando derivados, que supondrán un coste adicional", ha explicado el economista.

Montalvo en la presentación del informe ha apuntado que con la nueva reforma hipotecaria, el banco tendrá que decirle al cliente cuánto riesgo asume en la hipoteca. De esta forma, un menor riesgo asumido por el cliente supondrá un tipo de interés más alto.