La Eurocámara pide a los líderes de la UE elevar el presupuesto tras el "brexit"

La comisión de Presupuestos de la Eurocámara adoptó hoy su posición sobre el marco financiero plurianual para después de 2020 que pide elevar el monto del 1 % al 1,3 % de la renta nacional conjunta, en vísperas de que los líderes comunitarios celebren una cumbre sobre su futuro tras el "brexit".

Los eurodiputados aprobaron la resolución con 29 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

"El mensaje es claro y fuerte: el Parlamento Europeo (PE) está unido sobre un proyecto presupuestario para una Europa ambiciosa, pero también en un marco de responsabilidades", dijo en una rueda de prensa una de las ponentes de la resolución sobre el marco financiero, la eurodiputada socialista francesa Isabelle Thomas.

La parlamentaria defendió que la propuesta para elevar el volumen al 1,3 % de la renta bruta nacional de los Veintisiete es el resultado de sumar las necesidades para mantener políticas "históricas", como la agrícola y las de cohesión, impulsar iniciativas clave, como el programa Erasmus, y financiar nuevas prioridades.

En este sentido, el PE considera que a partir de 2020 el presupuesto debe tener en cuenta los nuevos retos en materia migratoria, de seguridad, defensa y control de las fronteras que afronta la Unión, así como reforzar las partidas destinadas a investigación, innovación y lucha contra el paro juvenil.

Estas prioridades coinciden con las contempladas hasta ahora por los países -que aún no han fijado una postura común-, si bien el Parlamento persigue un calendario de negociación más ambicioso.

Los eurodiputados piden que se llegue a un acuerdo final -entre países y el PE- antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, mientras que los Estados miembros ven esto "irrealista" y estudian un calendario que pasaría por acordar su postura en 2019 y negociar un pacto con la nueva Eurocámara que salga de los comicios.

El PE propone además que se "sancione" financieramente a los países que no respeten el Estado de Derecho, pero pide que esto no se haga a través del presupuesto sino con un mecanismo que penalice a los países, pero no a los beneficiarios de fondos.

Sin embargo, deja el diseño en manos de la Comisión Europea, que presentará en mayo su posición oficial sobre el marco financiero, lo que dará el pistoletazo de salida a la negociación.

Por otra parte, los eurodiputados aprobaron una segunda resolución -con 31 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención- para reformar el sistema de recursos propios de la UE, de modo que esta se financie más por fuentes propias y las contribuciones de los Estados se reduzcan en un 40 %.

El ponente del informe, el liberal belga Gerard Déprez, señaló que no plantean crear un nuevo impuesto europeo, sino que parte de la recaudación tributaria de los países vaya a las arcas comunitarias.

Plantean como opciones transferir una proporción de impuestos como el IVA, tasas a las empresas digitales, impuestos medioambientales o de sociedades, así como introducir un impuesto a los servicios financieros.

El Parlamento aprobó hoy su posición para que los jefes de Estado y de Gobierno puedan tenerla en cuenta en la cumbre informal que celebran mañana en Bruselas, dónde abordarán el marco financiero que fijará los techos de gasto para los próximos años.

Este estará marcado por la salida del Reino Unido, que dejará un agujero de unos 10.000 millones de euros.

Las resoluciones adoptadas hoy se votarán en pleno en marzo.

El apoyo de la Eurocámara será imprescindible para aprobar el marco financiero final.