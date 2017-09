Fomento anuncia un expediente informativo a Ryanair por la cancelación de vuelos

El Ministerio de Fomento ha comunicado a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair la apertura de un expediente informativo para verificar "el estricto cumplimiento" de los derechos de los pasajeros, ante la cancelación de unos 50 vuelos diarios durante las próximas seis semanas para mejorar la puntualidad.

Según un portavoz de la compañía, las huelgas de controladores aéreos, el mal tiempo y las vacaciones de pilotos y personal de cabina han llevado a una caída de la puntualidad de los vuelos por debajo del 80% en las últimas dos semanas.

Ante esta situación, que supondrá la cancelación de entre 1.500 y 2.000 vuelos, Fomento ha solicitado a Ryanair información detallada sobre sus planes en la programación de vuelos con origen o destino España.

Asimismo, este Ministerio, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha publicado en su página "web" una nota divulgativa en la que informa de los derechos a todos los pasajeros de Ryanair que se vean afectados por las cancelaciones en España.

La aerolínea anunció este fin de semana que cancelará unos 50 vuelos diarios durante las próximas seis semanas. En total, alrededor de 2.000 vuelos. En la página de la aerolínea se pueden consultar los vuelos cancelados, entre los que hay vuelos que salen o llegan a aeropuertos españoles como El Prat o Barajas.

La aerolínea ha indicado que ofrecerá vuelos alternativos a los afectados por la medida o una devolución del importe íntegro del billete.

La asociaciones de consumidores Facua critica que la compañía no esté informando adecuadamente a los usuarios afectados sobre sus derechos legales, y recuerda que está obligada a reembolsar el importe íntegro del billete si no reubica al afectado en un vuelo alternativo. "Además del Reglamento, el consumidor puede reclamar daños y perjuicios sufridos, como por ejemplo las conexiones aéreas que no se hayan podido completar, así como los gastos de hotel y comida que el pasajero se haya visto obligado a afrontar por culpa de la cancelación de su trayecto", apuntan en una nota.