Llorca destaca el atractivo de España para el turismo de cruceros

La inversión en infraestructura, el buen modelo de gestión institucional para generar recursos y la diversificación de la oferta hacen de España un referente en el turismo de cruceros a nivel mundial.

Así lo dijo hoy en una entrevista con Efe el presidente del ente público español Puertos del Estado, José Llorca Ortega, durante su participación en el V Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial, que tuvo lugar en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento (suroeste).

Llorca señaló que "el esfuerzo" que realizó España en estos años para "generar infraestructuras adaptadas" a una demanda "muy exigente" de barcos "cada vez más grandes" permite generar recursos que luego se invierten "para el erario público" y así tener infraestructuras portuarias "que sigan las tendencias del transporte marítimo".

Asimismo, destacó que para fomentar la llegada de cruceros se han hecho inversiones que "no son estrictamente rentables" desde el punto de vista portuario, pero sí tienen un efecto social "muy relevante", ya que generar atraques específicos para cruceros provocan que los puertos españoles sean de embarque inicial y final de pasajeros.

Respecto a ello, Llorca explicó que para que crezca el número de cruceristas también es necesario tener la complicidad de los gobiernos municipales, regionales, las comunidades autónomas y las empresas para generar "sinergias conjuntas" ya que el negocio de los cruceros "fundamentalmente se da en la tierra".

"No se da en el agua porque el barco de crucero no va a algún lugar donde la compañía de crucero no pueda hacer una buena oferta turística en tierra, por tanto son imprescindibles todos aquellos aspectos regulatorios que permitan o que favorezcan que la oferta terrestre sea de primer orden", añadió.

Para el desarrollo de la oferta en cada puerto es necesario generar productos que tengan la calidad para que España sea visto como un destino atractivo, ya que, según Llorca, "el turista de cruceros suele repetir".

"El turista de cruceros exige completa tranquilidad y seguridad, por tanto los elementos asociados a la protección tienen que estar perfectamente alineados con la normativa internacional. El turismo de cruceros se va a desarrollar en aquellos lugares en que gocen de paz social y que tengan los menores riesgos posibles", agregó.

Sobre este punto, consideró que los aspectos políticos y los problemas de seguridad de Barcelona en el último año, generarán "una falta de crecimiento" y un posible retroceso en la cantidad de turistas, aunque confió en que podrán superar sin problemas estas dificultades.

En tanto, el presidente de Puertos del Estado manifestó que su aspiración en materia de cruceros es "seguir creciendo" y alcanzar que para 2020 lleguen a España "nueve millones de cruceristas".

"Creo que es un objetivo alcanzable, quizás en algunos casos tenemos que reflexionar cómo hacemos el turismo de cruceros más sostenible, para que no genere ningún tipo de presión social contraria al crucero, pero nosotros estamos convencidos que se va a seguir creciendo sobre la base de la diversificación de destinos", subrayó.

El responsable de Puertos del Estado español afirmó que la clave para este progreso será el apoyo a los puertos pequeños para que mejoren su oferta turística terrestre, lleguen más cruceros y continúen el crecimiento.

Por otra parte, Llorca explicó que el objetivo de su charla durante el encuentro regional celebrado en Uruguay fue trasmitir su experiencia y ayudar a la generación de estrategias para que la región mejore.

Para ello, consideró necesario que países de la región como Argentina, Brasil y Uruguay logren "costos portuarios que sean competitivos", ya que las navieras "no van a perder dinero a los sitios" y generar complicidades con las autoridades territoriales "para generar una buena oferte terrestre".