El presidente colombiano publica su declaración de Renta tras figurar en los "Papeles del Paraíso"

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha publicado este lunes su declaración de la Renta de los ejercicios 2015 y 2016 tras aparecer su nombre el domingo en la filtración de los "papeles del paraíso" sobre sociedades en paraísos fiscales.

En la declaración correspondiente a 2016 el mandatario declaró un patrimonio bruto de 6.446.460.000 de pesos (unos 2,1 millones de dólares), deudas de 1.138.000 pesos (unos 374 dólares) y unos ingresos de 515.729.000 pesos (unos 169.000 dólares).

Santos figura entre los 127 líderes internacionales mencionados en la investigación desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).

Lo hace como director de dos sociedades offshore afincadas en el paraíso fiscal caribeño de Barbados: Nova Holding Company (en 2000, cuando era ministro de Hacienda del entonces presidente Andrés Pastrana) y Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal en la que aparece como director, un cargo que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

"Me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", indicó Santos ayer en un comunicado de prensa.

El presidente explicó que fue "invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos".

Asimismo, aclaró que por "ayudar como miembro de la junta" le "ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria" a la cual renunció en el año 2000. "Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", agregó.

La relación con Global, añadió, "terminó como miembro de la junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar".