Los ayuntamientos exigen a Montoro que apruebe en 20 días el decreto para invertir 5.000 millones de superávit

La cumbre de alcaldes que se ha celebrado este martes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que han asistido más de 300 ediles y cargos locales, se ha celebrado en un ambiente de victoria, tras el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de permitirles usar su superávit. Pero la asamblea quiere atar esta promesa en cuanto a sus plazos: reclaman que el decreto ley por el que obtendrán esta licencia se apruebe antes de veinte días. "Creemos que es un logro de la movilización municipalista, pero vamos a permanecer muy vigilantes. En veinte días tiene que estar aprobado el decreto", ha afirmado en rueda de prensa el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Son 5.000 millones de superávit que los municipios obtuvieron el año pasado y que a día de hoy no pueden gastar. Normalmente, son los presupuestos generales del estado los que dan pie a esta posibilidad, pero la incapacidad para aprobarlos del Gobierno, en minoría parlamentaria y con el dossier catalán sin solucionar, hace que sea el decreto ley la única vía para conseguirlo. La urgencia de los ayuntamientos es mayor porque las elecciones municipales están fijadas para el 9 de junio de 2019 y se convocarán a mediados de abril.

Además, si normalmente el gasto de lo ahorrado se puede realizar el "inversiones financieramente sostenibles" (IFS), es decir, que supuestamente no vayan a suponer mayores dispendios futuros (saneamiento, alumbrado, comercio, promoción turística, etcétera...), ahora la FEMP pretende que se amplíen las opciones. En concreto, quiere que las entidades locales también puedan gastar en infraestructuras educativas (por ejemplo, el mobiliario para guarderías que hace falta en Madrid), sociales, culturales, deportivas, y de seguridad y protección civil (incluidos vehículos).

La FEMP tiene previsto reunirse con todos los grupos parlamentarios para pedirles que apoyen el decreto en caso de que contenga todos los compromisos verbales de Montoro.

El caso de los ayuntamientos con problemas con la regla de gasto

Según Abel Caballero, ayuntamientos como el de Madrid, que han estado intervenidos por sus problemas con la regla de gasto, tendrán también capacidad para gastar su superávit, que este caso alcanza los 1.120 millones de euros. "La cuestión es el cumplimiento del techo de gasto este año, no el pasado. En Madrid tienen un superávit monumental, aportan una décima de PIB, cómo se lo van a discutir". La cuestión es que Hacienda no utiliza el criterio de los ingresos superiores a los gastos como criterio para considerar que una entidad cumple la regla de gasto, sino que no invierta por encima de una tasa de crecimiento supuesto para la economía.

Para Caballero, se trata de una norma que "fomenta el despilfarro" y "penaliza el ahorro·, pues cada euro que deja de ejecutarse un año ya no se puede gastar el ejercicio siguiente: "se hace el cálculo sobre el presupuesto liquidado, no sobre el presupuestado", ha explicado. A juicio de Caballero, se trata de una "estupidez política y de forma de entender la economía" que resulta "perniciosa".

Montoro se ha comprometido a retomar de forma inmediata la mesa de diálogo sobre el techo de gasto, con participación de las administraciones, que dejó de reunirse en septiembre pasado. En este foro también reclamará la FEMP que no computen a efectos de techo de gasto las reversiones a las que los ayuntamientos tengan que hacer frente (en un mecanismo parecido a la de las autopistas de peaje) por tratarse de gastos únicos (one-off).

La norma que regula el techo de gasto es una instrucción de la Intervención General del Estado (IGAE), con "un rango jurídico muy menor" y que por tanto "puede cambiar mañana", ha dicho el alcalde de Vigo.

A la cumbre local de hoy han asistido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas; Málaga, Francisco de la Torre; Valladolid, Óscar Puente; Zaragoza, Pedro Santisteve; Valencia, Joan Ribó; o Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, informa Efe.

También han estado presentes los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Vitoria, Córdoba, Alcobendas, Alcalá de Henares, Gijón, Palma de Mallorca, Tarragona, Tarrasa, Benicasim o Toledo, y los presidentes de las diputaciones de Jaén, Ávila, Barcelona, Burgos, Zamora, Cádiz, Huesca o Albacete.