El yerno de Trump, la reina Isabel II, Madonna o Bono, protagonistas de una nueva filtración en paraísos fiscales

Nueva filtración masiva de datos que demuestran cómo las grandes fortunas se esconden en paraísos fiscales lejos de los ojos del fisco. En esta ocasión, le ha tocado el turno a fortunas como Jared Kushner, yerno de Donald Trump, Wilbur Ross, secretario de Estado de Comercio de EEUU, la reina Isabel II o Madonna tienen montados esquemas societarios en paraísos fiscales. Una vez más, la información la difunde el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial.

Según las exclusivas de estos medios, hasta 127 políticos tendrían cuentas en paraísos fiscales o algún tipo de esquema societario. Cantantes como Bono (de U2), el secretario de recaudación del partido de Justin Trudeau en Canadá, también aparecen en esta investigación que ha recibido el nombre de Los Papeles del Paraíso y en los que se analizan 13,4 millones de datos.

La filtración la ha conseguido el diario alemán Süddeutsche Zeitung , que la compartió con el resto del consorcio donde participan 94 medios, según publican los diarios implicados. Las revelaciones más importantes desde el punto de vista político son las que afectan a dos pilares de la Administración Trump. Se trata de su yerno, Jared Kushner, y de Wilbur Ross, secretario de Estado de Comercio. Este último participaría en una naviera, Navigator Holdings, que tiene como clientes a oligarcas rusos vetados por el Gobierno estadounidense, según afirma El Confidencial. La sociedad estaría en las Islas Marshall.

En el caso de Kushner, habría recibido en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner, relacionado con un banco público ruso también sancionado por EEUU.

La reina Isabel II también aparece en la investigación. Según la BBC, la reina invirtió 10 millones de libras de su fortuna personal en dos fondos de inversión de las Islas Caimán y Bermudas. La herramienta inversora que se utilizó fue el Ducado de Lancaster, que ha preguntas de los periodistas del Consorcio han asegurado que la reina no tiene que dar explicaciones de donde invierte su dinero particular. Con todo, la BBC reconoce que no hay indicios que lleven a pasar que hay algo "ilegal" en la acción, ni que no se paguen impuestos. El Ducado gestiona 500 millones de libras del patrimonio de la reina.

Los papeles que se han lanzado esta noche vuelven a relacionar a importantes personalidades para escapar al control de las autoridades tributarias. Desde el consorcio ya se han lanzado otros trabajos de investigación que han destapado la ingeniería financiera que se lleva a cabo en estos países. La cobertura más conocida fue la de Los Papeles de Panamá, pero también lanzaron los Luxleaks, (con Luxemburgo en el punto de mira), los Swissleaks y los Offshoreleaks.